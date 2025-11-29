Roma inaugura la 47ª farmacia comunale: a Euroma2 un nuovo presidio di salute per la città

Tra i corridoi luminosi di Euroma2, questa mattina, l’apertura delle serrande ha avuto un significato diverso dal solito. La Capitale ha infatti tagliato il nastro della 47ª farmacia comunale, un nuovo presidio di salute incastonato in uno dei centri commerciali più frequentati di Roma. Un’inaugurazione che segna un ulteriore passo nel rafforzamento della rete socio–sanitaria cittadina.

Alla cerimonia non sono mancati i vertici istituzionali: il sindaco Roberto Gualtieri, la presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli, la presidente del IX Municipio Titti Di Salvo, il presidente di Farmacap Enrico Cellentani e il presidente di Euroma2 Francesco Pizzo, insieme a rappresentanti locali e cittadini accorsi per l’occasione.

La nuova farmacia, gestita da Farmacap, porta con sé anche nuove opportunità di lavoro: un team di dieci persone tra direttore, farmacisti e personale di supporto.

Una presenza pensata non solo per offrire servizi sanitari, ma per inserirsi in maniera strategica in un luogo attraversato ogni anno da oltre 10 milioni di visitatori, nel cuore di un Municipio che supera i 183 mila residenti.

«Siamo davvero orgogliosi di inaugurare la nostra quarantasettesima farmacia all’interno di Euroma2 – ha dichiarato il presidente di Farmacap, Enrico Cellentani – Questa apertura per noi è una sfida entusiasmante. Continueremo a garantire i servizi sociali che ci caratterizzano, ma vogliamo anche offrire un’esperienza d’acquisto competitiva e vantaggiosa. L’obiettivo è coniugare missione sociale e convenienza, rendendo ogni visita un momento utile e piacevole».

La farmacia si propone come un presidio di salute “a portata di shopping”: un luogo in cui chi si reca a Euroma2 per il tempo libero potrà trovare consulenze professionali, prodotti per la cura della persona, servizi di prevenzione e dermocosmesi, con particolare attenzione alle fasce più fragili della popolazione.

«L’apertura di questa farmacia comunale rappresenta un segnale di fiducia nelle istituzioni e nei cittadini – ha sottolineato Francesco Pizzo, presidente di Euroma2 – Il centro commerciale vuole essere un punto di riferimento non solo per gli acquisti, ma per la vita quotidiana di chi vive e lavora in questo quadrante della città».

Un risultato che, come ha ricordato la presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli, arriva al termine di un percorso complesso: «Questa apertura è un tassello importante nel rilancio di Farmacap. Abbiamo lavorato per salvaguardare l’azienda, tutelare il personale e valorizzare un presidio socio-sanitario fondamentale. Grazie a un impegno costante dentro e fuori l’Aula Giulio Cesare, siamo arrivati all’uscita di Farmacap dal commissariamento».

L’obiettivo ora è guardare avanti, con una rete di farmacie comunali sempre più radicata nel territorio: «Vogliamo rafforzare questi presidi – prosegue Celli – affinché restino accessibili, capillari e realmente vicini ai bisogni dei cittadini. Portare una farmacia all’interno di un grande centro commerciale significa proprio questo: avvicinare i servizi, migliorare la qualità della vita e costruire una città più equa e inclusiva».

