Roma, inflazione da record: caro caffè, acqua “oro liquido” e stangata sugli affitti

A Roma il carovita continua a correre, senza mai rallentare. Anche ottobre ha portato con sé un nuovo record, subito dopo quello segnato a settembre.

Lo conferma l’ultimo report di Roma Capitale sull’indice dei prezzi al consumo: l’inflazione nella Capitale ha raggiunto quota 121,7, con un incremento dell’1,4% rispetto allo stesso mese del 2024.

Rispetto a settembre 2025, mese già pesantemente segnato dai rincari, si registra un ulteriore +0,1%. Una salita costante e trasversale, che riguarda quasi tutte le macro–aree analizzate. L’unica eccezione è rappresentata dal settore “comunicazioni”, che resta stabile.

Per il resto, i rialzi sono diffusi:

Altri beni e servizi – categoria che comprende parrucchieri, cura della persona, gioiellerie, assistenza e assicurazioni – vola a +4,6%.

Servizi ricettivi e ristorazione: +2,7%.

Prodotti alimentari, bevande analcoliche e istruzione: +2,5%.

Alcolici e tabacchi: +2,2%.

Servizi sanitari e spese per la salute: +1,5%.

Abbigliamento e calzature: +0,9%.

Entrando nel dettaglio, la spesa alimentare continua a essere una delle voci più pesanti:

Carne: +6,5% in un anno.

Pesce: +4,2%.

Formaggi e uova: +4,8%.

E non si arresta nemmeno l’oramai celebre caro caffè, con un indice inflattivo che supera di 17,3 punti quello di ottobre 2024.

La stangata sulla casa non è da meno. L’acqua, sempre più preziosa, continua la sua corsa: in dodici mesi le forniture sono aumentate del 10,9%, raggiungendo un indice di 179,3%.

Gli affitti registrano un +4,3%, mentre i servizi di manutenzione domestica salgono del 3,5%.

Una piccola boccata d’ossigeno arriva solo dal settore energetico: l’energia elettrica segna un calo del 6,2% rispetto allo scorso anno.

Ma resta comunque altissima nel complesso, con un tasso di inflazione che tocca i 160,9 punti.

