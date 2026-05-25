Roma, le scuole del Municipio IV a lezione di legalità e mobilità green: gran finale al Teatro Italia

Nel cuore del Municipio IV di Roma si chiude un percorso educativo che nelle ultime settimane ha coinvolto centinaia di bambini e studenti delle scuole del territorio attorno a un tema tanto concreto quanto delicato: il rispetto delle regole, dei beni pubblici e della sicurezza negli spazi comuni.

L’appuntamento finale è fissato per il 27 maggio al Teatro Italia, dove andrà in scena l’evento conclusivo del progetto promosso dall’amministrazione municipale insieme al Dopolavoro Ferroviario Nazionale, a FS Security e all’Associazione DLF Roma.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di avvicinare le nuove generazioni ai temi della cittadinanza attiva, della legalità e della tutela del patrimonio pubblico, attraverso incontri, attività laboratoriali e percorsi formativi realizzati direttamente negli istituti scolastici aderenti.

Tra i progetti sviluppati durante il percorso c’è “Scuola Ferrovia”, storico programma dedicato alla diffusione della cultura ferroviaria e della mobilità sostenibile, affiancato dall’iniziativa “Stop al vandalismo”, pensata per sensibilizzare i più giovani contro il degrado urbano e il danneggiamento dei mezzi pubblici.

Secondo il presidente del municipio Massimiliano Umberti, il valore dell’iniziativa sta soprattutto nella capacità di creare un collegamento diretto tra scuola, istituzioni e territorio, rafforzando nei ragazzi il senso di appartenenza alla comunità.

Sulla stessa linea anche l’assessora municipale alla Scuola Annarita Leobruni, che ha definito il progetto un modello educativo capace di unire esperienza pratica e formazione civica, coinvolgendo attivamente studenti e famiglie.

A sottolineare il successo dell’iniziativa è anche Simone Cuozzo, che ha evidenziato la partecipazione delle scuole e la collaborazione tra enti pubblici e associazioni come elemento decisivo per l’estensione del progetto nella Capitale.

L’evento finale vedrà la partecipazione delle rappresentanze istituzionali e porterà sul palco del Teatro Italia gli elaborati e le attività sviluppate dagli studenti durante il percorso.

Un momento simbolico che punta a trasformare educazione civica e cultura della legalità in esperienze concrete vissute quotidianamente dai più giovani.

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