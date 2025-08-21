Roma. Maltempo nella notte, la denuncia: “acqua anche al padiglione Lancisi del San Camillo”

Un temporale violento, con raffiche di vento e lampi che ha colpito la Capitale nella notte tra mercoledì 20 e giovedì 21 agosto, non ha risparmiato nemmeno uno dei più grandi ospedali della Capitale. Al San Camillo, infatti, il maltempo ha provocato un allagamento all’interno del blocco operatorio del padiglione Lancisi.

La denuncia arriva dalla Uil Fpl, che ha segnalato la presenza di acqua piovana anche all’interno della struttura. Le immagini, diffuse dal sindacato, mostrano corridoi bagnati e teli stesi a terra nel tentativo di arginare la fuoriuscita.

“Si tratta di acque sanitarie contaminate – scrive il sindacato in una nota indirizzata alla Direzione generale – potenzialmente pericolose per la salute di pazienti e operatori. Per questo chiediamo lo spostamento immediato delle attività chirurgiche in un luogo sicuro, fino alla risoluzione definitiva del problema”.

Dal San Camillo arriva una risposta rassicurante: l’allagamento sarebbe stato causato esclusivamente dal maltempo eccezionale della notte, e già alle prime ore del mattino le operazioni di asciugatura erano concluse. “Nessun disagio o ritardo per gli interventi programmati – spiegano dall’ospedale – le attività sono svolte regolarmente”.

