Roma, martedì da incubo: sciopero Atac di 24 ore. A rischio bus, metro e tram

Roma si rimette in moto dopo il ponte dell’Immacolata, ma lo fa con il freno tirato. È un martedì segnato dallo sciopero di 24 ore che coinvolge l’intera rete Atac: un fulmine a ciel sereno per migliaia di pendolari che, già dalle prime ore del mattino, devono fare i conti con autobus che passano a singhiozzo e stazioni della metropolitana dove l’attesa si trasforma in rassegnazione.

Lo stop, partito allo scoccare della mezzanotte, ha colpito subito le linee notturne. E per tutta la giornata il copione sarà lo stesso: servizio regolare solo nelle fasce protette – fino alle 8:29 e poi dalle 17 alle 19:59 – mentre nelle altre ore la rete rischia di svuotarsi completamente. Una corsa contro il tempo per chi deve raggiungere uffici, scuole e università in piena settimana pre-natalizia.

Non tutto però si ferma. Cotral viaggia regolarmente, così come le linee subaffidate da Atac ad altri operatori: un’isola di normalità dentro un mare di incertezze.

Nelle stazioni della metro, invece, la situazione è più complessa: restano aperte, ma senza la garanzia di ascensori, scale mobili e biglietterie. I bike box, poi, saranno utilizzabili solo nelle stazioni di Ionio, Laurentina e Arco di Travertino.

Lo sciopero è stato proclamato dal sindacato Sul, che punta i riflettori su problemi rimasti a lungo irrisolti all’interno dell’azienda.

Sul tavolo ci sono la questione dei pasti per il personale, le presunte disparità nei premi di produzione e negli adeguamenti parametrali, oltre alla richiesta di valorizzare competenze e professionalità interne. Un malessere che, secondo i rappresentanti sindacali, non può più essere ignorato.

E mentre la città prova a sopravvivere al martedì nero dei trasporti, all’orizzonte si profila un nuovo fronte di protesta. Venerdì 12 dicembre la Cgil ha infatti indetto uno sciopero generale di 24 ore, nel pubblico e nel privato, contro la legge di Bilancio.

Roma, già messa alla prova dai rallentamenti di oggi, si prepara a un’altra giornata difficile. E ai cittadini non resta che organizzarsi, armarsi di pazienza e affrontare un dicembre che, tra festività e mobilitazioni, si preannuncia tutt’altro che tranquillo.

