Roma – Milan 1-1, giallorossi al terzo posto col Napoli

Arriva il primo pareggio stagionale della Roma in casa contro il Milan per 1-1, un risultato bugiardo per quanto visto nel primo tempo, dove la Roma ha dominato, anche se poi nel secondo tempo ha rischiato addirittura di perderla, ma un punto che porta la Roma al terzo posto insieme al Napoli.

Gasperini ha a disposizione tutta la rosa tranne i lungodegenti Dovbyk, Hermoso e Angelino e quindi schiera la migliore squadra possibile con Svilar in porta, Mancini, Ndika e Ghilardi, Celik, Konè, Cristante e Wesley a centrocampo, Dybala, Soulé in appoggio a Malen.

Si parte e dopo 16 secondi Malen ha l’occasione per andare in gol ma il tiro purtroppo è debole e Maignan para facilmente.

Il Milan sembra reagire e Saelemakers, ex fischiatissimo dal pubblico, al secondo minuto spara alto. Da questo momento in poi per più di mezz’ora la squadra rossonera non passa più la metà campo.

La Roma è sempre in pressione, Konè annulla Modric e i difensori giallorossi anticipano costantemente gli attaccanti avversari. Sulle fasce Celik e Wesley volano e Malen è l’appoggio perfetto per il duo argentino Soulè e Dybala.

Fioccano le occasioni per la Roma. All’8′ Konè impegna Maignan e sulla ribattuta Malen non riesce a ribadire in porta. Al 12′ Maignan respinge un cross basso di Soulé che aveva seminato il terrore a sinistra. Due minuti Dopo Malen di testa fuori di poco su punizione di Dybala.

Al 19′ Ndika in avanti dopo un corner trova Malen solo in area che stoppa di petto e in mezza rovesciata al volo ma la palla va fuori di poco. La Roma non molla, spinge di continuo e al 33′ è sempre Malen ad avere l’occasione per segnare ma stavolta è Maignan a respingere il tiro.

Al 36′ il Milan risupera la metà campo con un cross di Bartesaghi facilmente parato da Svilar.

Negli ultimi minuti la squadra giallorossa aumenta ancora di più il ritmo: al 43′ doppia occasione, prima è Celik che si incunea ma trova a due passi dalla porta Modric, sul proseguo dell’azione Soulé fa slalom in area e di destro, non il suo piede e si vede, spara alto.

Prima della fine del primo tempo occasionissima per la Roma. Cristante sulla destra cross basso in area, arriva Celik che tira in porta Maignan di istinto allarga il braccio e incredibilmente lascia la sua porta inviolata.

L’arbitro fischia la fine della prima parte con il risultato bugiardo di 0-0 viste tra l’altro le occasioni avute dalle due squadre: 11-1 i tiri e 5-0 quelli diretti nello specchio della porta tutti in favore della Roma.

Nel secondo tempo il Milan sostituisce il frastornato Saelemakers e fa entrare Athekame e questa sostituzione fa salire da subito il baricentro del Milan che è molto più attivo e propositivo, mentre è la Roma che arretra.

Al 50′ ottima azione di Bartesaghi per Rabiot che spara un bel diagonale dove Svilar mette la manona e devia in angolo. Al 59′ si fa male probabilmente il migliore della Roma Konè, problemi al flessore per lui, ed entra Pisilli.

Al 61′ arriva il gol del Milan. Ndika sbaglia l’appoggio a Svilar e regala un calcio d’angolo al Milan. Sugli sviluppi del corner cross in area e svetta De Winter che di testa la mette dentro. 0-1 per il Milan.

La Roma non ci sta e si butta in avanti ma non è quella del primo tempo, e allora Gasperini al 70′ fa un doppio cambio un po’ a sorpresa, cambia Dybala e Malen per Pellegrini e Robinio Vaz riportando Soulé a destra.

Due minuti dopo cross di Wesley, quando si pensa che la palla vada fuori arriva Celik che al volo rimette in mezzo ma Bartesaghi che lo contrasta prende il pallone con la mano.

Rigore netto. Uscito Dybala è Pellegrini che va dal dischetto e, malgrado le solite manfrine di Maignan, e contrariamente all’andata, stavolta Pellegrini trafigge il portiere ed è 1-1.

Ci si aspetta una Roma arrembante sulle ali dell’entusiasmo ed invece è il Milan che controlla la partita con Modric che senza il mastino Konè riesce a dettare i tempi in mezzo al campo.

All’85’ altro cambio per Gasperini, esce Soulé per il neo acquisto 18enne Venturino, con una Roma che finisce la partita con un attacco fatto di giocatori che insieme arrivano a mala pena a 36 anni.

All’80’ forse ci sarebbe un altro rigore per fallo di mano su cross di Wesley ma arbitro e VAR dicono che il braccio era vicino al corpo, ma i dubbi rimangono.

Al primo dei quattro minuti di recupero il neo entrato Fullkrug colpisce in area di testa ma il suo tiro sorvola la traversa. Il Milan finisce in attacco ma le due squadre non affondano più e aspettano il fischio finale che arriva al 94′.

La Roma stasera ha giocato uno delle frazioni di gioco più belle degli ultimi anni. Un primo tempo fantastico dove è mancato solo il gol che però è la cosa più importante nel calcio. Poteva andare avanti dopo 18 secondi e ha avuto occasioni a ripetizione annichilendo il Milan secondo in classifica, ma malgrado l’ottima prestazione di Malen e Dybala non si è riuscito ad andare in vantaggio.

Siccome il calcio è lo sport del diavolo e quando si perdono tante occasioni alla fine ci si rimette le penne, soprattutto contro il Milan che di partite come queste in questo campionato ne ha vinte molte.

Alla Roma alla fine è andata bene rimontando, per la seconda volta in campionato, il risultato anche se dispiace che la mole di gioco evidenziata avrebbe meritato un risultato migliore. Ottime le prove di Konè, fino a che è rimasto in campo, Ghilardi, Malen e Dybala ma anche la difesa è stata ottima.

Finire con due ragazzini davanti è il sintomo di come la Roma sta lavorando sul mercato anche se stasera sarebbero serviti come il pane i due calciatori che mancano il terzino sinistro e l’ala di sinistra.Insomma prestazione ottima, risultato così così anche se si è conquistato il terzo posto.

Meravigliosa la scenografia della curva sud in memoria di Antonio De Falchi. Ora testa a giovedì per l’ultimo turno di Europa League cercando di entrare tra le prime 8, probabilmente senza Konè e poi impegno di lunedì a Udine per tornare a conquistare tre punti per consolidare il terzo posto in classifica.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.