Roma, nasce Michael: il Comune registra il figlio di due mamme

Un gesto semplice, fatto di una firma su un foglio. Eppure carico di significato.

È accaduto a Roma, dove l’assessora alla Scuola, formazione e lavoro di Roma Capitale, Claudia Pratelli, in delega al sindaco Roberto Gualtieri, ha firmato l’atto di nascita del piccolo Michael, figlio di Federica e Desiree.

La scena si è svolta nella sala comunale: davanti a lei Federica, emozionata e con lo sguardo ancora pieno della gioia del parto a cui ha assistito; in ospedale, invece, Desiree, con in braccio il neonato. Con quella firma, Michael ha visto riconosciuta ufficialmente la sua famiglia.

“È un atto semplice, necessario per dimettere il bambino e portarlo a casa – ha spiegato Pratelli – ma fino a poco tempo fa non era possibile. Oggi la Corte Costituzionale ha chiarito che i bambini hanno diritto al riconoscimento dei loro legami affettivi e alla tutela delle loro famiglie. Anche se il governo, ancora, non ha il coraggio di scriverlo nero su bianco in una legge”.

Poi, la riflessione che va oltre la burocrazia: “Firmare quell’atto non è solo un adempimento. È rispetto, è dignità, è protezione per Michael fin dal primo giorno della sua vita”.

A Roma, quello del piccolo Michael non è un caso isolato. Già lo scorso 13 giugno, il sindaco Gualtieri aveva registrato l’atto di nascita di sei bambini con due madri, sottolineando come si trattasse di un “bel momento che fa notizia, ma che ci auguriamo presto diventi la normalità”.

Oggi, con l’arrivo di Michael, quella normalità sembra un passo più vicina: un segno che, anche attraverso la burocrazia, si possono scrivere nuove pagine di diritti e di storie familiari.

