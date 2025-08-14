Roma, nel Municipio V sventola la bandiera della Palestina
Un gesto simbolico ma dal forte valore politico e identitario, deciso dal consiglio municipale, che ha raccolto un ampio sostegno trasversale
Nella sede di via Torre Annunziata, da oggi sventola la bandiera della Palestina. Un gesto simbolico ma dal forte valore politico e identitario, deciso dal consiglio municipale, e che già in passato si era espresso a favore del riconoscimento dello Stato di Palestina e del cessate il fuoco a Gaza.
«Nei giorni scorsi – spiega il presidente Mauro Caliste – abbiamo approvato due atti simbolici ma importanti: l’esposizione permanente della bandiera palestinese e la contrarietà all’aumento delle spese militari, chiedendo al governo di destinare quelle risorse alla spesa sociale e alla transizione ecologica».
Tra i promotori dell’ordine del giorno per l’esposizione della bandiera ci sono Claudio Poverini, capogruppo del Pd, Filippo Riniolo (Roma Futura) e Maurizio Mattana (Sinistra civica ecologista).
«Un orgoglio immenso – sottolinea Poverini – vedere sventolare la bandiera palestinese dagli uffici della Presidenza. Commozione e orgoglio».
Il documento approvato dal consiglio chiede inoltre lo stop alle operazioni militari dell’Idf a Gaza, il riconoscimento dello Stato di Palestina da parte del governo italiano, la liberazione degli ostaggi e la fine del massacro della popolazione palestinese.
La proposta ha raccolto un ampio sostegno trasversale, votata anche dal Movimento 5 Stelle e dalla Lista civica Virginia Raggi, segnando una presa di posizione netta e condivisa dal parlamentino del Municipio V.
