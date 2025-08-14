Roma, nel Municipio V sventola la bandiera della Palestina

Nella sede di via Torre Annunziata, da oggi sventola la bandiera della Palestina. Un gesto simbolico ma dal forte valore politico e identitario, deciso dal consiglio municipale, e che già in passato si era espresso a favore del riconoscimento dello Stato di Palestina e del cessate il fuoco a Gaza.

«Nei giorni scorsi – spiega il presidente Mauro Caliste – abbiamo approvato due atti simbolici ma importanti: l’esposizione permanente della bandiera palestinese e la contrarietà all’aumento delle spese militari, chiedendo al governo di destinare quelle risorse alla spesa sociale e alla transizione ecologica».

Tra i promotori dell’ordine del giorno per l’esposizione della bandiera ci sono Claudio Poverini, capogruppo del Pd, Filippo Riniolo (Roma Futura) e Maurizio Mattana (Sinistra civica ecologista).

«Un orgoglio immenso – sottolinea Poverini – vedere sventolare la bandiera palestinese dagli uffici della Presidenza. Commozione e orgoglio».

Il documento approvato dal consiglio chiede inoltre lo stop alle operazioni militari dell’Idf a Gaza, il riconoscimento dello Stato di Palestina da parte del governo italiano, la liberazione degli ostaggi e la fine del massacro della popolazione palestinese.

La proposta ha raccolto un ampio sostegno trasversale, votata anche dal Movimento 5 Stelle e dalla Lista civica Virginia Raggi, segnando una presa di posizione netta e condivisa dal parlamentino del Municipio V.

