Roma, nuovo sciopero di 24 ore: metro, bus e tram a rischio martedì 9 dicembre 2025

Roma si prepara a un’altra giornata di disagi sui mezzi pubblici. Martedì 9 dicembre, il giorno dopo l’Immacolata, il sindacato Sul ha indetto uno sciopero di 24 ore che coinvolgerà la rete Atac, mettendo a rischio metro, bus e tram per l’intera giornata.

Il servizio sarà garantito solo nelle fasce di legge: dalle prime corse fino alle 8:29 del mattino e dalle 17:00 alle 19:59. Fuori da questi orari, i mezzi pubblici potranno restare fermi, causando possibili difficoltà per pendolari e turisti.

Non aderiranno alla mobilitazione le linee operate da altri gestori in subaffidamento (tra cui 021, 043, 075, 33, 77, 113 e altre) e quelle gestite da società esterne nel territorio di Roma Capitale.

Durante lo sciopero, nelle stazioni eventualmente aperte non saranno garantiti ascensori, montascale e scale mobili, e resteranno chiuse le biglietterie; saranno invece accessibili i parcheggi di interscambio, mentre i bike box saranno utilizzabili solo nelle stazioni Ionio, Laurentina e Arco di Travertino.

Secondo il sindacato, la protesta nasce da criticità segnalate dai lavoratori: cambi turno individuali degli autisti, problemi legati al pasto, disparità nei premi e negli adeguamenti economici tra settori, sicurezza nelle rimesse (in particolare Portonaccio), valorizzazione delle professionalità interne e riorganizzazione del settore biglietteria. Tra le rivendicazioni, anche l’applicazione della sentenza di Cassazione sulla IV area a tutti i lavoratori interessati.

Questo sciopero rappresenta l’anteprima di quanto accadrà venerdì 12 dicembre, quando la Cgil ha proclamato uno sciopero generale contro la legge di bilancio, che promette di paralizzare nuovamente la città.

Ulteriori dettagli e aggiornamenti su atac.roma.it e romamobilita.it .

