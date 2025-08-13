Roma, “occupata” la sede dei giovani di FdI: no al trasferimento a Garbatella

Nella notte tra martedì 12 e mercoledì 13 agosto, i corridoi della storica sede di via Sommacampagna 29, a Castro Pretorio, hanno rivissuto momenti di fermento politico.

I militanti di Gioventù Nazionale, il movimento giovanile di Fratelli d’Italia, hanno fatto sentire la loro voce opponendosi alla decisione di trasferire il quartier generale romano del partito a Garbatella, culla politica di Giorgia Meloni.

Il blitz, raccontato per primo da Il Foglio, è stato l’ultimo capitolo di uno scontro interno con i vertici capitolini di FdI, dopo la scelta del coordinatore Marco Perissa di lasciare i locali – di proprietà della Fondazione Alleanza Nazionale – che, per decenni, hanno ospitato la destra romana: dal Movimento Sociale Italiano, passando per Alleanza Nazionale, fino alle formazioni giovanili e associative legate a quel mondo.

A Castro Pretorio, però, lo spostamento non è stato accolto con favore. Per i giovani militanti, quella sede è un simbolo, un pezzo di storia e memoria politica. Nella notte, la loro presenza ha attirato anche le forze dell’ordine, intervenute sul posto ma senza entrare nell’edificio.

La tensione si è sciolta solo nel pomeriggio del 13 agosto, quando è arrivata la mediazione del vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli, storico punto di riferimento di Gioventù Nazionale.

“La Fondazione, proprietaria dell’immobile, dopo la rinuncia di FdI, ha semplicemente ripreso possesso dei locali – ha spiegato Rampelli – ignorando che una metà era ancora utilizzata dai ragazzi. Con due telefonate e un accordo, abbiamo chiarito l’equivoco: le chiavi sono tornate a me, come responsabile della custodia”.

Rampelli ha voluto rassicurare la base: “Nessuno farà mai venire meno questo simbolo del movimentismo studentesco e giovanile, lo stesso in cui Paolo Di Nella scriveva i manifesti a mano per restituire Villa Chigi alla comunità, pagando poi con la vita quell’impegno”.

Per ora, la storica sede di Castro Pretorio rimane aperta ai giovani della destra romana. Ma il braccio di ferro interno a Fratelli d’Italia, tra memoria e nuovi equilibri, sembra tutt’altro che concluso.

