Roma punta sul turismo di lusso: un giro del mondo per attrarre visitatori altospendenti

Dopo un 2024 da record, Roma non si accontenta. Non bastano i milioni di turisti che ogni anno affollano il Colosseo e Piazza di Spagna.

L’obiettivo ora è alzare l’asticella, puntando su viaggiatori altospendenti, quelli che non solo visitano la città, ma la vivono nel lusso, tra hotel a cinque stelle, boutique esclusive e ristoranti stellati.

La Giunta capitolina ha dato il via libera a un piano ambizioso: un vero e proprio tour mondiale per promuovere Roma nelle più grandi fiere del turismo e del lusso, conquistando una fetta sempre più ricca di mercato.

Roma da record: i numeri del turismo nel 2024

I dati parlano chiaro: 22,2 milioni di turisti sono arrivati a Roma nel 2024, un milione in più rispetto all’anno precedente. Il numero di presenze (ossia le notti trascorse in città) ha superato i 51 milioni, trainato soprattutto dai visitatori stranieri.

Ma c’è di più. Roma non è solo una meta da cartolina, è anche la capitale italiana del turismo congressuale, con 119 grandi eventi ospitati nel 2023 che l’hanno portata al 7° posto nel mondo per meeting internazionali. Un settore che porta investimenti e rende la città attrattiva tutto l’anno, senza dipendere solo dall’alta stagione.

Il nuovo obiettivo: conquistare i viaggiatori di lusso

Roma è già la seconda città al mondo per numero di hotel di lusso, e il trend non si ferma. L’iconico Hotel Majestic è pronto a rinascere come un esclusivo 5 stelle, mentre sempre più marchi internazionali scelgono la Capitale per aprire le loro strutture più prestigiose.

L’idea è chiara: non basta far arrivare più turisti, servono turisti che spendano di più. E per farlo, Roma vuole trasformarsi in un’esperienza unica, che va oltre l’arte e la storia: moda, grandi eventi, sport e lifestyle saranno il cuore pulsante della nuova strategia.

Il messaggio è semplice: Roma non è solo una destinazione, è uno stile di vita.

Roma in tour: il grande viaggio promozionale

Per attirare i turisti più esclusivi, Roma farà il giro del mondo partecipando alle più prestigiose fiere del settore.

In Europa

Ottobre 2025 → TTG Travel Experience (Rimini)

→ TTG Travel Experience (Rimini) Ottobre 2025 → International Golf Travel Market (Cannes) – evento dedicato al turismo di lusso

→ International Golf Travel Market (Cannes) – evento dedicato al turismo di lusso Dicembre 2025 → International Luxury Travel Market (Cannes)

→ International Luxury Travel Market (Cannes) Maggio 2025 → IMEX Frankfurt (Francoforte) – fiera del turismo congressuale

→ IMEX Frankfurt (Francoforte) – fiera del turismo congressuale Novembre 2025 → IBTM World (Barcellona) – settore MICE

Nel resto del mondo

Singapore

Nagoya (Giappone)

Las Vegas (USA)

Dubai (Emirati Arabi Uniti)

San Paolo (Brasile)

Un percorso studiato per intercettare i viaggiatori più esclusivi e fare di Roma la capitale europea del turismo di lusso e dei grandi eventi.

D’altronde, con il Giubileo, l’occasione è perfetta per spingere ancora più in alto il nome di Roma. E questa volta, l’obiettivo non è solo fare numeri, ma creare un brand di lusso che conquisti il mondo.

