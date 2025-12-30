Roma, regina del mattone 2025: la Capitale stacca Milano. San Giovanni è il quartiere “re” delle ricerche

Se il mercato immobiliare italiano fosse una corsa, Roma nel 2025 avrebbe tagliato il traguardo con diversi giri di vantaggio.

Secondo gli ultimi report di Immobiliare.it, la Capitale concentra da sola il 7,5% delle ricerche totali di acquisto a livello nazionale e oltre l’11% per quanto riguarda le locazioni.

Numeri che lasciano Milano al palo: il capoluogo lombardo, frenato da prezzi sempre più proibitivi, si ferma al 4% per le vendite e al 6,5% per l’affitto.

Nonostante l’espansione della città, il cuore di Roma non smette di esercitare il suo fascino. Il Centro Storico guida la classifica dei quartieri più cercati (con prezzi che sfiorano gli 8.500 euro al metro quadro), seguito a ruota dal duo Parioli-Flaminio e dall’elegante Salario-Trieste.

Ma la vera sorpresa del 2025 è l’indice di domanda in quartieri come Prati (con un punteggio record di 8,3) e Prenestino, quest’ultimo diventato la vera rivelazione per chi cerca un investimento sicuro ma con margini di crescita ancora interessanti grazie alla spinta della Metro C.

Muoversi a Roma resta la sfida numero uno, e chi cerca casa lo sa bene. La vicinanza a una stazione della metropolitana è diventata la caratteristica più cliccata nei filtri di ricerca.

San Giovanni è la fermata “regina”: la sua trasformazione in stazione-museo e l’interscambio con la Metro C l’hanno resa la zona più ambita per acquisti (1,5% delle preferenze) e affitti (1,8%).

C’è però una novità nel “identikit” della casa perfetta post-pandemia che nel 2025 è diventata un mantra: lo spazio esterno. Ben il 38% degli utenti che cerca casa nella Capitale imposta come condizione imprescindibile la presenza di un terrazzo o di un balcone vivibile.

Un desiderio che ha spinto i prezzi degli attici verso l’alto, con incrementi medi che hanno toccato il +7% su base annua.

Mentre Roma attrae chi vuole vivere la metropoli, la provincia si prende la rivincita nel settore turistico e delle seconde case.

I Castelli Romani hanno letteralmente sbancato il 2025: quasi il 12% delle ricerche di affitti stagionali si è concentrato qui, superando icone del turismo nazionale come la penisola Sorrentina o il Lago di Garda.

Aria buona, prezzi più dolci e il fascino dei borghi hanno convinto migliaia di famiglie a scegliere l’hinterland romano per la loro “fuga dalla città”.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.