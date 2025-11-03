Roma, rimosse nuove pedane abusive nel Municipio I: “Interventi fino a fine anno”

Non si ferma la lotta del Municipio I alle pedane abusive. Nei giorni scorsi – come comunicato dall’assessore municipale al Commercio Jacopo Scatà – è stata rimossa una pedana illegittima in viale Giulio Cesare, nel quartiere Prati.

“Contestualmente – spiega Scatà – sono state rimosse, questa volta autonomamente dagli esercenti, anche altre due pedane, una in via Faà di Bruno e un’altra in via Settembrini, dopo il diniego espresso dal Municipio”. L’assessore ha poi annunciato che le demolizioni proseguiranno fino a fine anno.

Dall’inizio del mandato dell’amministrazione guidata da Lorenza Bonaccorsi, nel territorio del Municipio I sono già state portate a termine oltre 300 rimozioni tra pedane, chioschi ed edicole.

Gli interventi vengono disposti per mancanza di autorizzazioni o, in alcuni casi, per cessata attività da parte dei titolari.

Proprio quest’ultima motivazione ha portato a un recente intervento in via Monte Santo, nel quartiere Della Vittoria, dove la pedana apparteneva a un esercizio ormai chiuso da tempo.

“Continuiamo a lavorare per garantire decoro e legalità – ha concluso Scatà – restituendo spazi pubblici ai cittadini e ponendo fine a situazioni di degrado o abbandono che penalizzano la vivibilità dei quartieri del centro”.

