Roma, rinviato il Defence Summit: polemiche e pressioni fermano l’evento all’Auditorium

Doveva essere la prima edizione di un grande evento internazionale sulla difesa, con ministri, manager e aziende leader del settore.

Invece, il Defence Summit, previsto per l’11 settembre all’Auditorium Parco della Musica di Roma, è stato rinviato a data da destinarsi. Una scelta che arriva dopo settimane di polemiche e che ha acceso il dibattito tra politica, istituzioni e società civile.

Il summit era promosso dal Sole 24 Ore in collaborazione con i principali attori dell’industria militare e avrebbe avuto come cornice uno dei luoghi simbolo della cultura capitolina.

Una decisione giudicata inaccettabile da molti, vista la natura pacifista di numerose iniziative ospitate negli anni proprio dall’Auditorium e da una città che ha fatto della vocazione alla pace un tratto identitario.

Ad alimentare lo scontro, anche le parole del ministro della Difesa Guido Crosetto, che aveva definito la manifestazione “un’occasione per diffondere la cultura della Difesa, che incarna il principio fondamentale della cultura democratica”. Ma quella frase, più che placare le polemiche, le ha rese ancora più incandescenti, anche dentro la maggioranza di centrosinistra che governa Roma.

Gli organizzatori hanno motivato la decisione con “l’evoluzione della situazione geopolitica internazionale”.

Una formula diplomatica che, tuttavia, lascia intravedere il peso delle proteste. Solo il 21 giugno scorso, infatti, la rete Stop Rearm Europe-Roma – che raccoglie oltre 70 associazioni – aveva riempito le piazze contro il riarmo, definendo l’evento “un atto di propaganda inaccettabile”.

Le parole della rete pacifista sono dure: “Sarebbe stata una vetrina per la tecnologia militare che l’Italia fornisce a Israele, complice del genocidio in corso a Gaza. Iniziative come il Defence Summit sono un affronto alla Repubblica nata dalle ceneri delle guerre mondiali e alla città di Roma, capitale di dialogo tra i popoli”.

Soddisfatta anche Sinistra Civica Ecologista, che aveva guidato le contestazioni: “Il rinvio è stata una scelta obbligata, frutto della mobilitazione popolare. Fin dall’inizio avevamo denunciato l’incompatibilità tra la vocazione di Roma, capitale di pace, e un evento che trasforma la città in vetrina dei ‘mercanti di morte’. La nostra Costituzione è chiara: l’Italia ripudia la guerra”.

Il summit, che avrebbe dovuto portare a Roma i grandi nomi della difesa internazionale, si arena così tra le crepe di una città che, in pieno Giubileo, si riscopre più che mai divisa tra esigenze geopolitiche e richiami alla pace.

