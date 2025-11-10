Roma, sciopero Atac venerdì 14 novembre: “Stop” di 24 ore, ecco gli orari garantiti

Possibili disagi per il trasporto pubblico locale, venerdì 14 novembre, a causa dello sciopero di 24 ore che coinvolgerà l’intera rete Atac.

L’agitazione, proclamata dalle organizzazioni sindacali Usb Lavoro Privato e Orsa Tpl, è in programma dalle ore 8.30 alle 17 e dalle ore 20 a fine servizio diurno.

I collegamenti sulla rete Atac saranno assicurati da inizio servizio diurno alle ore 8.29 e dalle ore 17 alle 19.59, le consuete due fasce di garanzia.

Atac fa sapere che i collegamenti in regime di sub-affidamento (021-043-075-33-77-113-246-246P-313-319-351-435-500-515-551-669-980) saranno invece regolari.

Possibili disagi già nella notte tra giovedì 13 e venerdì 14 novembre sulle linee “N”. Garantito invece il servizio delle linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24.

Tra venerdì 14 e sabato 15 novembre, al contrario, le linee N saranno regolari e non sarà assicurato il servizio delle linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24, incluse le metro.

Non garantito, nel corso dello sciopero, il servizio di scale mobili, ascensori e montascale nelle stazioni metro.

Anche il servizio biglietterie non sarà assicurato durante l’agitazione (biglietterie online sempre attive).

I parcheggi di scambio resteranno aperti, mentre non potranno essere utilizzati i bike box nelle stazioni metro (eccetto Ionio, Laurentina e Arco di Travertino) e i locker per il ritiro di merce.

Lo sciopero non coinvolge i collegamenti di Cotral e Trenitalia.

Ulteriori dettagli e aggiornamenti su atac.roma.it e romamobilita.it .

