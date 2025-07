Roma, si sblocca l’incompiuta di Casal Bertone: nuovo mercato e museo archeologico

Il Sindaco Roberto Gualtieri, insieme all’Assessore all’Urbanistica, Maurizio Veloccia e al Presidente del Municipio Roma IV, Massimiliano Umberti hanno effettuato stamattina un sopralluogo a Via Pollio, Casal Bertone dove sono iniziati i lavori di completamento del mercato rionale insieme a quelli per la musealizzazione della sottostante area archeologica e per il completamento della viabilità relativa alla Via Rivisondoli.

Il progetto prevede la realizzazione di una struttura mercatale con 24 banchi di vendita, un parcheggio pubblico coperto per n.64 posti auto, su cui verranno installati pannelli fotovoltaici ad alta efficienza. Particolare attenzione sarà rivolta all’area archeologica sottostante il mercato che sarà valorizzata e visitabile, mediante la realizzazione di un percorso interno sopraelevato secondo le indicazioni della Soprintendenza.

I lavori, realizzati con un investimento di circa 2 milioni di euro da considerarsi come attuazione della convenzione urbanistica e quindi come definitiva compensazione al soggetto attuatore, avranno una durata di circa un anno.

Il completamento del mercato di Via Pollio è un’opera attesa da quasi 20 anni. I lavori, infatti, partono a fine 2005 nell’ambito di un progetto che voleva il trasferimento in sede attrezzata, coperta e sicura per le attività commerciali che, da decenni, si trovano nel mercato di via Ricotti, che risulta su sede impropria e provvisoria.

Durante gli scavi per la realizzazione del parcheggio emergono i resti di un ampio tratto della via Collatina con ai lati tombe e corredi funebri risalenti ai primi secoli d.C. Iniziate nel 2009, le indagini archeologiche preliminari nell’area tra via Pollio e via di Casal Bertone, per la realizzazione del mercato comunale. Considerata l’importanza dei ritrovamenti viene deciso di creare un’apposita area museale dove conservare i reperti e renderli visitabili, portando ad un ripensamento progettuale per la valorizzazione e fruizione dei ritrovati. Il progetto ha avuto nel corso degli anni molti stop&go che ne hanno decretato, di fatto, un fermo fino allo scorso 27 giugno, quando è stato sottoscritto il contratto tra Roma Capitale e la CAM SPA per la ripresa dei lavori.

“Un evento storico per Casal Bertone: finalmente riparte un intervento che si era bloccato quasi venti anni fa diventando una delle tante incompiute di Roma e un grande problema per il quartiere, che giustamente aspetta la conclusione di quest’opera importantissima. Voglio ringraziare tutte le persone che hanno reso possibile questo grande lavoro amministrativo perché questa era una delle tipiche situazioni che spesso avvengono a Roma: per complessità burocratica e per un’attitudine a non decidere, a non assumersi di responsabilità, un intervento svolto all’80% era stato semplicemente lasciato incompiuto, fermo. Con un importante lavoro sinergico tra il Municipio e tutta la squadra di Roma Capitale siamo riusciti a sbloccare l’opera: in un anno il mercato sarà compiuto e ci sarà la possibilità di visitare il museo archeologico sottostante con le meravigliose rovine della Collatina rinvenute” è quanto ha spiegato il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.” è quanto ha spiegato il Sindaco Roberto Gualtieri.

“Il riavvio del cantiere per il completamento del mercato di Via Pollio a Casal Bertone è un fatto molto importante perché ci consente di sbloccare un’opera che era stata pensata per assecondare una visione più residenziale del quartiere. Poi, purtroppo, come accade spesso a Roma, i progetti si fermano e diventano delle opere incomplete, monche. Situazioni, queste, molto più difficili da mettere a posto: dover riprendere cose vecchie, incastrate, su cui ci sono tanti contenziosi, storie giudiziarie è sempre molto più complesso. Per questo, ogni volta che riusciamo a riavviare una incompiuta, è come se fossimo riusciti a sciogliere dei nodi complicatissimi, legati e incrostati, quindi la soddisfazione è ancora più grande” ha proseguito l’Assessore all’Urbanistica, Maurizio Veloccia.

“Sono molto felice perché questa è stata una promessa che abbiamo fatto ai cittadini e quando le promesse diventano realtà, secondo me, sono la dimostrazione di come deve essere un’Amministrazione che promette e poi mantiene. Chiudiamo un’altra incompiuta: su questo territorio ce ne erano tante ma ormai si stanno riducendo e confidiamo di chiuderle tutte entro la fine della nostra consiliatura. Il nuovo mercato sarà una svolta epocale, in un territorio dove mancano punti di incontro e di socialità, questo non sarà un semplice mercato, dove venire qua e fare la spesa, ma sarò uno spazio aperto, vivo e vissuto, a disposizione delle persone e del quartiere” ha aggiunto il Presidente del Municipio Roma IV, Massimiliano Umberti.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.