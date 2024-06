Roma soffoca nel caldo: bollino rosso per venerdì 21 giugno

L’anticiclone nord-africano stringe la sua morsa sull’Italia, e Roma non fa eccezione. La Capitale, come gran parte del Paese, è avvolta da un caldo torrido, con temperature che raggiungono picchi da record per l’inizio dell’estate.

Giovedì 20 giugno è prevista una giornata rovente, con minime notturne intorno ai 22-23 gradi e massime diurne che sfioreranno i 37 gradi. L’umidità sarà elevata, accentuando la sensazione di caldo, con temperature percepite vicine ai 40 gradi.

Venerdì 21 giugno la situazione non migliorerà, anzi, peggiorerà. Per la prima volta quest’anno, il Ministero della Salute ha emesso un bollino rosso per il caldo su Roma e altri tre capoluoghi del Lazio: Frosinone, Latina e Rieti.

Il bollino rosso rappresenta il livello di rischio più alto per la salute e indica l’arrivo di un’ondata di calore che potrebbe avere effetti negativi anche su persone sane e attive, oltre che sui consueti gruppi a rischio come anziani, bambini piccoli e persone con malattie croniche.

Le autorità invitano la popolazione a prestare attenzione e adottare alcune semplici precauzioni per evitare i colpi di calore:

Bere molta acqua , anche se non si ha sete

, anche se non si ha sete Evitare le ore più calde della giornata (tra le 11:00 e le 18:00)

(tra le 11:00 e le 18:00) Indossare abiti leggeri e di colore chiaro

Fare attenzione all’alimentazione , prediligendo cibi freschi e leggeri

, prediligendo cibi freschi e leggeri Non fare attività fisica intensa

Aiutare le persone anziane e sole

L’ondata di caldo dovrebbe attenuarsi a partire da sabato, con un leggero calo delle temperature.

Per maggiori dettagli su la situazione Meteo, potete consultare la nostra pagina dedicata, cliccando qui.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙