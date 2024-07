Roma sotto l’assedio del Caldo: oltre 40 gradi e massima allerta per la salute

Il caldo non molla la presa e Roma bolle. Lunedì 29 luglio, la capitale affronterà una giornata da record con temperature percepite superiori ai 40 gradi.

Si preannuncia come la giornata più calda dell’estate fino ad ora, con l’anticiclone africano che continuerà a dominare il clima mediterraneo.

Stabilità e Caldo Intenso: le previsioni secondo gli esperti

La nuova settimana sarà caratterizzata dal dominio quasi incontrastato dell’anticiclone africano sulle latitudini mediterranee, con la stabilità che prevarrà sull’Italia e con condizioni di caldo intenso.

Le perturbazioni atlantiche, infatti, transiteranno principalmente sul Centro-Nord Europa, lambendo solo occasionalmente l’arco alpino e causando ripercussioni limitate su alcune zone della Val Padana a partire da mercoledì.

Allerta Calore: rischi per la salute

L’ondata di calore prevista per lunedì rappresenta una situazione di emergenza, con possibili effetti negativi sulla salute non solo per le persone a rischio come anziani, bambini molto piccoli e individui con malattie croniche, ma anche per persone sane e attive.

“Tanto più prolungata è l’ondata di calore, tanto maggiori sono gli effetti negativi attesi sulla salute”, avverte il sito del Comune di Roma.

