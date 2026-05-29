Roma Sprint Festival 2026 torna la velocità allo Stadio dei Marmi

Venerdì 5 giugno, il day after del Golden Gala Pietro Mennea, Roma e il Foro Italico saranno ancora il tempio dell’atletica leggera.

Allo Stadio dei Marmi, dalle ore 17 (ingresso gratuito) in poi, torna il Roma Sprint Festival, l’evento più veloce d’Italia.

Una delle novità più emozionanti dell’edizione 2026 riguarda il settore giovanile. Per la prima volta in assoluto, saliranno in pista i giovanissimi atleti delle categorie Esordienti, Ragazzi/e, impegnati sui 60 metri, e Cadetti/e, protagonisti degli 80 metri, in gare che promettono emozioni e talenti in rampa di lancio.

Il cuore pulsante del programma assoluto sarà rappresentato dalle Staffette Nazionali Under 20, con i colori azzurri difesi da tre giovani talenti azzurri: la campionessa europea under 20 dei 100 metri piani e della staffetta 4×100 metri a Tampere 2025, attuale detentrice delle migliori prestazioni europee under 18 dei 100 metri e dei 60 metri indoor, Kelly Doualla, la campionessa europea U18 e U20 a staffetta Margherita Castellani e la promessa dei 400 metri Francesco Pagliarini. I tre atleti saranno protagonisti anche nelle gare individuali dei 100 metri, 200 metri e 400 metri, offrendo al pubblico romano una doppia occasione per ammirarli.

Accanto ai giovani azzurri, il Roma Sprint Festival schiera un parterre di atleti di caratura assoluta. Tra i protagonisti attesi nelle gare individuali ci saranno Fausto Desalu, campione olimpico di Tokyo 2021 con la 4×100 italiana, Lorenzo Benati, argento europeo con la staffetta italiana 4×400, il lunghista Filippo Randazzo che si misurerà nei 100 metri, Riccardo Meli, argento europeo con la staffetta italiana 4×400, Alessia Pavese, bronzo europeo con la staffetta 4×100 femminile, Damiano Dentato, argento europeo nei 200 metri Under 23, e Alexe Deau, il velocista francese frazionista della 4×400 ai Mondiali di Tokyo 2025.

Grande attesa per la staffetta 4×100, che vedrà in pista una formazione d’eccezione. Tra i protagonisti spicca il nome di Andy Diaz, campione del mondo del triplo e bronzo olimpico, atteso all’esordio sulla corsia veloce, in quello che si preannuncia come uno dei momenti più spettacolari dell’intera manifestazione.

Al suo fianco, Andrew Howe, primatista italiano del salto in che porterà tutta la sua classe nella prova a staffetta.

Ospiti d’eccezione della giornata saranno Zaynab Dosso, campionessa del mondo dei 60 metri indoor, Lorenzo Simonelli, campione europeo dei 110 ostacoli, Eloisa Coiro, velocista e mezzofondista azzurra, e la campionessa paralimpica di scherma Bebe Vio, icona dello sport azzurro che in questa stagione ha intrapreso una nuova, affascinante sfida: l’atletica leggera, disciplina nella quale si sta preparando in vista dei Giochi Paralimpici di Los Angeles 2028.

L’evento sarà trasmesso in diretta televisiva su Sky Sport.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente Anche un piccolo contributo fa la differenza