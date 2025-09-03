Roma, trasporto pubblico: giovedì 4 settembre sciopero dei mezzi Atac e treni

Giovedì 4 settembre si preannuncia una giornata complicata per chi torna dalle vacanze. La Capitale sarà messa alla prova da due scioperi consecutivi che metteranno a rischio metro, autobus, tram e treni.

La mattina inizierà con un blocco di quattro ore (dalle 8.30 alle 12.30) proclamato dal sindacato Sul e che interesserà l’intera rete Atac.

Le corse saranno sospese e nelle stazioni aperte non funzioneranno scale mobili, ascensori e montascale, mentre resteranno accessibili i parcheggi di interscambio.

Una mattinata difficile per chi si muove tra lavoro, scuola o appuntamenti, con autobus e tram fermi o in ritardo. Il servizio tornerà regolare solo dopo le 12.30.

Ma la sfida non finisce qui. Dalle 21 di giovedì alle 18 di venerdì 5 settembre, scatterà uno sciopero nazionale del personale ferroviario, che interesserà Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord.

I treni potranno subire cancellazioni e variazioni, con possibili ripercussioni anche sul traffico pendolare.

I convogli a media e lunga percorrenza garantiranno solo alcune corse, consultabili online, mentre sul trasporto regionale i servizi essenziali saranno assicurati dalle 6 alle 9.

Un rientro dalle vacanze in salita per i romani, tra stazioni chiuse, mezzi fermi e attese impreviste, una giornata che metterà alla prova la pazienza e la pianificazione dei pendolari.

