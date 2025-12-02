Roma, via libera alle Assemblee capitoline dei bambini e dei ragazzi

L’Aula Giulio Cesare apre ufficialmente le porte ai cittadini più giovani. L’Assemblea capitolina ha infatti approvato la delibera che istituisce le Assemblee delle bambine e dei bambini e delle ragazze e dei ragazzi, insieme al regolamento che ne disciplinerà il funzionamento.

Un passo importante – sottolineano dal Campidoglio – per rendere i piccoli romani protagonisti della vita politica e amministrativa della città.

A spiegare il senso dell’iniziativa è la presidente dell’Assemblea capitolina, Svetlana Celli, prima firmataria della proposta: “Riteniamo fondamentale educare le nuove generazioni alla conoscenza dei diritti e delle istituzioni, favorendo un dialogo continuo con l’amministrazione”, ha dichiarato.

Non si tratta solo di ascoltare le loro idee, insiste Celli, ma di “accendere il fuoco della consapevolezza e della responsabilità civica”. Una formula che, nei Municipi, ha già dato risultati positivi grazie a esperienze analoghe che hanno coinvolto studenti e scuole del territorio.

Portare questo modello in Campidoglio significa fare un passo in più: offrire ai più giovani uno spazio concreto per esprimere proposte, visioni e suggerimenti sul futuro della città.

“Vogliamo una Roma sempre più inclusiva e attenta a chi rappresenta il nostro presente e il nostro futuro”, ha aggiunto la presidente, ringraziando la Commissione Scuola e tutti i consiglieri per il voto favorevole e per aver accolto le osservazioni arrivate dai Municipi.

Le nuove Assemblee inizieranno a prendere forma nelle prossime settimane, diventando un laboratorio permanente di partecipazione civica “a misura di bambini”.

