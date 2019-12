Romana Auto: le migliori auto usate a Roma

Acquistare un’automobile rappresenta sempre un passo importante da fare ed è necessario porre ancora più attenzione se si tratta di auto usate. Talvolta, intorno all’usato non sempre è possibile imbattersi in rivenditori e concessionari onesti e non è raro scoprire di essere stati truffati dopo aver versato il pagamento per un veicolo non all’altezza delle proprie aspettative.

Per questa ragione, in alcuni casi si preferisce acquistare un’auto nuova anziché rivolgersi verso una usata, proprio per evitare di incappare in brutte sorprese.

Tuttavia, le auto usate rappresentano ancora una bella fetta di mercato, in quanto l’usato permette di avere per sé un veicolo tutto sommato in buone condizioni da utilizzare per la pratica di un neo patentato, da impiegare come seconda macchina o ancora per ottenere un maggiore risparmio sull’assicurazione.

In altri casi invece, l’usato dà la possibilità di acquistare l’auto dei propri sogni che a prezzo pieno rappresenterebbe una spesa eccessiva.

Pertanto, da come si può notare, le auto usate possono soddisfare varie esigenze personali e professionali, facendo sì che con importi più convenienti si possa avere un mezzo di trasporto valido per le necessità della propria famiglia.

Migliori concessionari a Roma: Romana Auto

Con un parco macchine di oltre 400 veicoli, la Romana Auto rappresenta una delle migliori concessionarie romane in fatto di auto usate.

Durante i molti anni di attività, l’azienda ha fornito automobili contraddistinte sicuramente dalle ottime condizioni di carrozzeria e di meccanica e da prezzi più che competitivi.

Si tratta di auto usate provenienti da privati cittadini, auto aziendali e auto a Km 0.

In ogni caso, sono automobili coperte dalla garanzia del rivenditore di 12 mesi e con basso chilometraggio.

Quali auto acquistare da Romana Auto

Non ci sono limiti circa le autovetture usate disponibili da Romana Auto. Infatti, sia per quanto riguarda la tipologia di macchina, per la sua alimentazione piuttosto che per il prezzo, da Romana Auto trovare l’auto giusta non sarà certo un problema.

Ad esempio, quanto alla carrozzeria, sono disponibili vetture del tipo:

city car

monovolume

station wagon

cross over

berlina

SUV

pick up

fuoristrada.

Vasta scelta di veicoli con alimentazione a:

benzina

diesel

GPL

metano.

In particolar modo, la Romana Auto gestisce marchi quali Fiat , Alfa Romeo , Lancia , Jeep e Abarth , ma è possibile trovare tanti veicoli altamente validi targati Ford , Toyota , Renault e Volkswagen . Ognuno di essi si contraddistingue da regolarità burocratiche e assistenza post vendita, da prezzi imbattibili e buone condizioni complessive.

Romana Auto: passione per l’usato

Allora, se sei in cerca delle migliori auto usate a Roma, dai un’occhiata alle offerte di Romana Auto. Qui, consulenti specializzati ti consiglieranno per l’auto giusta per le tue esigenze e ti guideranno verso un acquisto proficuo e soddisfacente.

Da Romana Auto, il tuo usato si fa sicuro e conveniente.