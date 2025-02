Rome15k 2025: aperte le iscrizioni

Dopo il successo dello scorso anno, con la prima edizione della Rome15k che ha superato i 3200 partecipanti tra la prova competitiva di 15 chilometri e la non competitiva di 5, scatta oggi la corsa alle iscrizioni per l’edizione 2025 in programma domenica 9 novembre.

L’evento di running organizzato dal Forhans Team, che avrà come cuore pulsante le Terme di Caracalla, luogo di partenza e arrivo, e del Rome15k Village che per due giorni accoglierà i runner provenienti da tutta Italia e d’Europa, è unico nel suo genere.

Sull’esempio delle famose 15 chilometri statunitensi, su tutte la “The Fresh 15 Road Race” di Tyler, Texas, e la Boilermaker 15K di Utica, New York, Roma ha visto nascere una corsa su una distanza atipica, che consente a tutti di partecipare, in quanto sotto la soglia della mezza maratona.

La gara, dopo la prima edizione, è già entrata a far parte del circuito Grand Slam del Running della Città di Roma, al fianco delle più famose gare della Capitale quali la Corsa di Miguel, l’Appia Run, la Corsa dei Santi e la We Run Rome.

La Rome15k sarà una festa del running anche grazie alla prova aperta a tutti di 5 chilometri, che consentirà anche alle famiglie e ai più piccoli di godersi Roma con le sue infinite bellezze, in una mattina chiusa al traffico.

Da oggi ci si potrà iscrivere anche approfittando della promozione riservata ai primi 500 iscritti (info e iscrizioni su www.rome15k.com).

