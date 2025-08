Rotondi (FDI): “Da Bilancio Lazio, risposte per l’oggi e solide prospettive per domani”

«Con l’assestamento delle previsioni di Bilancio 2025-2027 che vale circa 180 milioni di euro, variamo una manovra a largo spettro di azione, che sostiene gli impegni avviati ed attualmente in essere nei diversi settori del governo regionale, alimenta nel presente ed in prospettiva futura l’attuazione della nostra visione di rilancio del Lazio. Infrastrutture, case popolari, ed area agricole, registrano un impegno di fondi molto importante: 30 milioni a sostegno della gestione delle Ater, 1,8 milioni per mantenimento di strade, ponti, cavalcavia, del sistema viario regionale, 6 milioni per l’incremento del Bando per la viabilità rurale. Si è posta attenzione anche all’efficienza e funzionalità delle sedi dei Comuni che potranno essere acquisite o ristrutturate grazie ad una disponibilità di 2 milioni di euro nel fondo già attivo. In ambito Sanità da rilevare i 9 milioni destinati alla una tantum per l’operato dei dirigenti medici di Pronto Soccorso.»

Così in un comunicato Marika Rotondi consigliere regionale del Lazio di Fdi.

«Sul versante della cura delle persone fragili a supporto alle famiglie nelle difficoltà quotidiane, – prosegue Rotondi – implementiamo le risorse per le Politiche Sociali. Una maggiorazione di 5 milioni di euro, arrivando a complessivi 20, per ridurre liste d’attesa riguardanti il dopo di noi e le case-famiglia per l’assistenza disabili. Inoltre, per compensare l’adeguamento dei costi di fruizione di strutture psichiatriche, RSA ed Hospice, impegniamo 10 milioni di euro per sostenere nuclei familiari e Amministrazioni Comunali. Un intervento importante per coppie con bambini piccoli è lo stanziamento di 20 milioni di € per Nidi pubblici e convenzionati. Nuovo impulso anche all’opera di abbattimento delle barriere architettoniche per la quale sono devoluti 1, 3 milioni di euro per i Comuni del Lazio. A favore delle generazioni anziane, incrementiamo con più 700 mila euro il capitolo concernente l’invecchiamento attivo, portandolo ad un totale di 2 milioni di euro.»

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.