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Rucola: la foglia pungente tra glucosinolati, nitrati e salute cardiovascolare

Una verdura aromatica ricca di composti bioattivi, in cui glucosinolati, antiossidanti e nitrati contribuiscono al valore funzionale e nutraceutico

Stefano Cinti - 20 Maggio 2026

La rucola, appartenente ai generi Eruca e Diplotaxis, è una delle verdure a foglia più apprezzate della tradizione mediterranea. Nota per il suo sapore pungente e aromatico, negli ultimi anni ha attirato crescente interesse scientifico grazie all’elevato contenuto di molecole bioattive e al possibile ruolo nella prevenzione delle malattie croniche.

Dal punto di vista nutrizionale, la rucola è un alimento a basso contenuto calorico ma ricco di composti funzionali. Contiene fibre, vitamina C, carotenoidi, polifenoli e minerali come calcio, magnesio e potassio.

Le sue foglie rappresentano inoltre una fonte significativa di flavonoidi e altri antiossidanti naturali, molecole coinvolte nella protezione delle cellule dallo stress ossidativo.

La caratteristica fitochimica più distintiva della rucola è però la presenza di glucosinolati, composti solforati tipici delle Brassicaceae. In particolare, la rucola contiene glucorafanina, glucoerucina e altri glucosinolati alifatici che, in seguito alla masticazione o alla digestione, vengono trasformati in isotiocianati biologicamente attivi.

Queste molecole sono responsabili del tipico gusto pungente della rucola ma anche di molte delle sue proprietà salutistiche.

Tra i derivati più studiati vi sono sulforafano ed erucina, composti associati ad attività antiossidanti, antinfiammatorie e chemio-preventive. Numerosi studi suggeriscono che tali molecole possano contribuire alla modulazione degli enzimi coinvolti nella detossificazione cellulare e nella protezione contro il danno ossidativo.

Un altro aspetto particolarmente interessante riguarda l’elevato contenuto di nitrati naturali presenti nella rucola. Tra le verdure a foglia, la rucola è infatti considerata una delle principali fonti alimentari di nitrati. Questi composti, per lungo tempo considerati esclusivamente indesiderabili, sono oggi rivalutati per il loro ruolo fisiologico.

Nell’organismo, i nitrati possono essere convertiti in ossido nitrico, una molecola fondamentale nella regolazione del tono vascolare e della pressione sanguigna.

Diversi studi hanno evidenziato che il consumo di verdure ricche in nitrati può contribuire al miglioramento della funzione endoteliale e alla riduzione della pressione arteriosa.

In particolare, la rucola è stata proposta come possibile alimento funzionale per la salute cardiovascolare proprio grazie alla combinazione tra nitrati, antiossidanti e glucosinolati.

Il contenuto di queste sostanze può però variare considerevolmente in funzione della varietà, delle condizioni di coltivazione e della conservazione post-raccolta.

La disponibilità di azoto nel terreno, l’intensità luminosa e la temperatura influenzano in modo significativo l’accumulo di nitrati e glucosinolati nelle foglie. Anche le diverse varietà mostrano profili fitochimici differenti, con variazioni sia nella quantità totale di glucosinolati sia nella percezione sensoriale di amaro e piccante.

Dal punto di vista sensoriale, infatti, il sapore della rucola è strettamente legato alla sua composizione chimica. I glucosinolati e i loro derivati contribuiscono alla percezione di piccantezza e intensità aromatica, mentre concentrazioni elevate di alcune molecole possono accentuare note amare o erbacee.

Questo equilibrio tra gusto e contenuto fitochimico rappresenta uno degli aspetti più interessanti nella selezione varietale e nella qualità percepita dal consumatore, confermando il ruolo centrale delle verdure a foglia nella prevenzione nutrizionale.

La ricetta: Pesto di rucola, alici e limone con pane croccante (ricetta salutare della Costiera Amalfitana)

Ingredienti

100 g rucola fresca

6 filetti di alici sott’olio (meglio se di Alici di Cetara)

40 g mandorle pelate (o pinoli)

50 g parmigiano

Scorza e succo di limone

Olio extravergine d’oliva

Pane casereccio

Dosi per 4 persone

Procedimento

Pesto. Frullare rucola, alici, mandorle e parmigiano. Aggiungere olio a filo fino a ottenere una crema liscia.

Regolare con scorza e qualche goccia di limone. Pane: tagliarlo e tostarlo in forno o in padella fino a renderlo croccante.

Assemblaggio. Spalmare il pesto sul pane caldo. Completare con: zest di limone, qualche foglia di rucola fresca e un filo d’olio.

Servire così: Base: crema di pesto. Sopra: gambero rosso crudo oppure stracciata di bufala. Finire con polvere di limone o mandorla tostata.

Chef Nausica Ronca

Bibliografia utilizzata

International Journal of Disease Reversal and Prevention 5 (2023) 1-8. https://doi.org/10.22230/ijdrp.2023v5n2a375

-HortScience and Environmental Biotechnology 54 (2013) 206-213. https://doi.org/10.1007/s13580-013-0122-y

-Journal of the Science of Food and Agriculture 89 (2009) 713-722. https://doi.org/10.1002/jsfa.3507

-Nutrients 6 (2014) 1519-1538. https://doi.org/10.3390/nu6041519

♦ Questo articolo fa parte della rubrica “Le tre C della Salute: Cibo, Chimica, Cucina”, un viaggio tra scienza e sapori della cucina mediterranea, a cura del Prof. Stefano Cinti.

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