Ruota panoramica a Ostia. Il Municipio X: «Questa volta sarà quella giusta»

C’è un punto del lungomare di Ostia che, nelle intenzioni del Municipio X, potrebbe presto trasformarsi nel nuovo simbolo della rinascita del litorale romano.

Un grande cerchio d’acciaio sospeso tra cielo e mare, illuminato nelle sere d’estate e visibile a distanza lungo tutta la costa.

La ruota panoramica torna al centro dei progetti dell’amministrazione locale, che dopo anni di tentativi falliti prova ancora una volta a portare sul mare di Roma una delle attrazioni più diffuse nelle grandi città turistiche europee.

L’idea è semplice quanto ambiziosa: offrire a residenti e visitatori un punto d’osservazione privilegiato sul Tirreno, trasformando piazzale Magellano in una nuova porta d’ingresso per il rilancio turistico di Ostia.

Una scommessa che il Municipio considera strategica non solo dal punto di vista dell’intrattenimento, ma anche come primo tassello del più ampio ridisegno urbanistico del waterfront.

Negli anni passati il percorso si era arenato più volte. In una prima fase era stata ipotizzata piazza Sirio come sede dell’impianto, soluzione che però aveva sollevato perplessità sia tra gli operatori economici sia tra i residenti, soprattutto per la posizione ritenuta troppo distante dalla linea del mare.

Successivamente il progetto si era spostato su piazzale Magellano, ma il bando pubblicato troppo tardi rispetto all’avvio della stagione estiva aveva finito per compromettere l’intera operazione.

L’unica proposta arrivata nel 2025 non aveva infatti superato le verifiche tecniche richieste dagli uffici, facendo sfumare ancora una volta l’arrivo della ruota panoramica sul litorale.

Per evitare un nuovo fallimento, il Municipio ha deciso di modificare la strategia. Il nuovo avviso pubblico è stato pubblicato con largo anticipo e soprattutto con requisiti meno rigidi rispetto al passato.

Se in precedenza era richiesta una struttura alta obbligatoriamente 49 metri, ora saranno ammesse attrazioni comprese tra i 30 e i 49 metri.

Una scelta che punta ad allargare il numero delle aziende interessate, riducendo costi e vincoli tecnici per gli operatori dello spettacolo viaggiante.

Secondo quanto spiegato dall’assessore municipale alle Attività Produttive Antonio Caliendo, gran parte dell’iter autorizzativo sarebbe già stata affrontata preventivamente.

Il Municipio avrebbe infatti acquisito i principali pareri tecnici e ambientali necessari, così da velocizzare le procedure per l’eventuale vincitore del bando.

L’ambizione politica è evidente: trasformare Ostia in una località sempre più attrattiva sul modello delle grandi riviere turistiche italiane, puntando non soltanto sulle spiagge ma anche su eventi, installazioni e nuove esperienze urbane.

La ruota panoramica diventerebbe così il simbolo visibile di una stagione di rilancio che il Municipio prova a inseguire da anni. Stavolta, almeno nelle intenzioni, senza più ritardi né frenate burocratiche.

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