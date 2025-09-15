S.S. Lazio Atletica Leggera, e X-Solid Sport Lab Team Yellow Blak, vincitori della “12 x1ora”

La squadra maschile S.S. Lazio Atletica Leggera, e X-Solid Sport Lab Team Yellow Blak al femminile, hanno totalizzato il maggior numero di giri (km) fra le 42 squadre che hanno partecipato alla 30ª edizione della Staffetta “12 x 1 ora” Trofeo Alberto Rizzi.

La gara si è svolta sabato 13 settembre 2025 a Roma presso lo Stadio Nando Martellini (Stadio Terme di Caracalla). La 12×1 ora è una gara interessante e particolare, perché impegna le squadre di Roma del Lazio e oltre a presentare con una dovuta scelta trovare fra i loro iscritti 12 concorrenti per correre interrottamente per un’ora. La gara è iniziata alle ore 8:00 e terminare alle ore 20:00.

La 12 x 1 ora ‘ una gara particolare per tanti motivi: l’interesse è l’importanza per gli incontri e momenti di aggregazione: l’importanza di incontri e di aggregazione, nelle 12 ore di permanenza nello Stadio, si ha l’opportunità di incontrare vecchi amici, dialogare con i propri Presidenti, e fare la conoscenza di nuovi.

La staffetta di Caracalla è diventata una “classica” del calendario del Campionato Nazionale ACSI dell’ora di corsa. L’evento organizzato dall’ACSI Associazione Centri Sportivi Italiani, dall’Associazione Cultura Sport e Tempo Libero, è dedicato ad Alberto Rizzi, per ricordare il medico cardiologo dell’ospedale Grassi di Ostia scomparso prematuramente.

Un evento straordinario per il connubio tra sport in gara, quest’anno con le 42 squadre (di cui 36 uomini, e 6 femminili.) Una giornata abbellito lo Stadio dai mille colori grazie alle T-shirt, in rappresentanza della Società di appartenenza, dei concorrenti, felci di rappresentare la propria squadra, e perché no a contribuire per portarla alla vittoria.

Una interessante iniziativa degli organizzatori è stata quella di usufruire nell’interno della manifestazione sportiva la degustazione gratuita di pasta al sugo e bevante fresche.

A riguardo delle classifiche mi piace evidenziare innanzitutto gli atleti paralimpici e le loro guide, alle quali va attribuito la Vittoria a pari merito. Per la cronaca aggiungo che la squadra degli atleti paralimpici che ha totalizzato più giri è stata la “Società Piano ma Arriviamo” molto interessante la presenza dell’Associazione Villa De Sanctis che ha presentato a riguardo diverse coppie.

La squadra maschile che si è classificata al primo posto è stata la S.S. Lazio Atletica Leggera con 193,228 seguita da X-Solid Sort Lab Team Blak con 182, 837 il terzo pesto è andato all’Atletica, la Sbarra con 175

Prima squadra femminile la Solid Sport Lab Tem Yellow con 151,800 seguita da Podistica Solidarietà Ladies con 132,895 al terzo posto Piano Ma Arriviamo con 130,013

Tra le donne al primo posto se è classificataGiulia Capelli della GO Running che ha totalizzato con 15339.

A livello individuale come staffettisti, hanno corso più chilometri al maschile Freedom Amaniel della X. Solid Sport Lab che ha totalizzato nella sua frazione 19,237 km.

Fra le donne: Giulia Cappelli della Go Running con 15,600

La sport Team Trigoria ha vinto la speciale classifica dedicata a chi ha partecipato come Fitwalking.

Tra coloro che hanno partecipato a livello individuale scegliendo di correre 6.8 oppure 12 ore sono risultati vincitori far gli uomini: Fabio Amabrini dell’ASD Briganti d’Abruzzo. Tra le donne la straordinaria Edith Vento Silla della Piano ma Arriviamo.

Lo speaker dell’evento Antonio Sorrenti “la Voce delle manifestazioni sportive.”

