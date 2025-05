Sabato 14 giugno a Trevignano la 3ª edizione di Benesserci

Approderà a Trevignano Romano il terzo appuntamento di BenEsserCi: sabato 14 giugno, dalle 17.00 alle 23.00, il borgo e il lago saranno lo sfondo di un evento che unisce benessere, cultura, sport, salute, inclusione e cooperazione in una giornata densa di attività gratuite per tutte le età.

L’evento è organizzato da Confcooperative Lazio, ideato da Confcooperative Cultura Turismo Sport Lazio, con il Patrocinio del Comune di Trevignano Romano, dell’Associazione Promozione Turistica – Associazione Apt di Trevignano Romano e realizzato con Confcooperative Fedagripesca Lazio e Confcooperative Sanità Lazio.

Dopo il successo delle prime due edizioni a Veroli (2023) e a San Felice Circeo (2024), si avvicina una nuova edizione: Trevignano Romano si prepara a vivere un’iniziativa all’insegna della scoperta, del gusto e della promozione del benessere, con un programma ricco di eventi e iniziative per tutti i gusti. Una nuova tappa si aggiunge così al viaggio itinerante di BenEsserCi nel Lazio, un territorio caratterizzato da suggestivi borghi e incantevoli paesaggi tutti da scoprire.

Lo sport protagonista della terza edizione di BenEsserCi

Il programma della giornata propone tanto sport con eventi di capoeira, taijiquan, tennis, calcio, volley, rowing e percorsi di trail, grazie alla collaborazione con le numerose associazioni sportive del territorio. Saranno inoltre organizzate visite guidate al centro storico e un’escursione alla Rocca, rese accessibili grazie alla presenza di interpreti LIS.

La salute sarà al centro con check-up gratuiti, consulenze e incontri su prevenzione, nutrizione e medicina di genere mentre la sezione enogastronomica valorizzerà le eccellenze locali con degustazioni di olio, vino e formaggi, accompagnate da un servizio di interpretariato in Lingua dei Segni Italiana (LIS). Gli stand degli espositori del gusto offriranno un’ampia selezione di bontà tipiche e specialità del territorio.

Le attività esperienziali coinvolgeranno il pubblico con laboratori sensoriali al buio, laboratorio dei segni e una speciale degustazione di gelato che unirà gusto e salute.

Per i più piccoli sono in programma delle letture dedicate a cura della Biblioteca Comunale e di Nati per Leggere. Interessanti le attività di promozione e sensibilizzazione che animeranno la manifestazione, come ad esempio quella sul turismo ecologico, l’educazione alla legalità e alla consapevolezza sul gioco d’azzardo.

Tutto ciò conferma che BenEsserCi è molto più di un evento: è un’occasione per riscoprire il benessere nella sua dimensione collettiva, è un modello che valorizza le persone, i luoghi e le relazioni, ed è uno strumento concreto di sviluppo territoriale basato sull’identità cooperativa

“Terza edizione di BenEsserCi, quest’anno protagonista il Comune di Trevignano Romano. Il 14 Giugno saremo immersi in una magica scenografia fra lago e borgo, ricca di atmosfera e di attrattive. Grazie alla Sindaca di Trevignano, Claudia Maciucchi – dice Barbara Pescatori, presidente di Confcooperative Cultura Turismo Sport Lazio –, che sin da subito ha colto il senso del nostro progetto, condividendo obiettivi e coinvolgendo il tessuto economico del Comune. Da Veroli a San Felice Circeo, BenEsserCi aggiunge ora un’altra importante tappa del suo viaggio itinerante nella nostra regione. Un programma ricco di iniziative e momenti culturali, enogastronomici e sportivi incastonati nella cornice del modello cooperativo. Un esempio che declina la cura di se stessi in azioni concrete e all’insegna dello svago, del divertimento e del buon vivere. BenEsserCi non tradisce mai il suo slogan: star bene è un modello!”

L’obiettivo è chiaro: promuovere il benessere come stile di vita e valore cooperativo, attraverso esperienze concrete che mettono in dialogo salute, cultura e comunità. “La cooperazione è così: lascia radici profonde ovunque il suo sguardo si posi – spiega il presidente di Confcooperative Lazio, Marco Marcocci – e BenEsserCi è un po’ uno specchio della grande famiglia della cooperazione del Lazio. Capace di tracciare solchi e di riempirli, poi, con crescita territoriale e sociale, umana e culturale. Ma non solo. Non a caso la scelta itinerante di questa manifestazione – conclude – perché solo incrociando le nostre radici generative con quelle dei territori del Lazio possiamo dare vita a nuovi semi di cooperazione e di sostenibilità. Il modello cooperativo è esso stesso un seme, che intendiamo continuare a raccontare”.

La Sindaca Claudia Maciucchi ha recepito con entusiasmo il progetto, sostenendone il valore e favorendo la piena partecipazione delle realtà territoriali: “Il Comune di Trevignano Romano è lieto di ospitare la terza edizione di BenEsserCi un vero e proprio abbraccio al nostro territorio e al benessere di chi lo vive, che permetterà di valorizzare le meraviglie dei luoghi ed i nostri prodotti. Nel corso della manifestazione saranno presenti una serie di attività in cui la salute, lo sport, la natura, l’enogastronomia, la conoscenza del nostro territorio, saranno gli elementi fondanti. Ringrazio Barbara Pescatori e Marco Marcocci per la sensibilità e l’opportunità offerta, e ringrazio tutti gli operatori che hanno accettato di partecipare e mettersi in gioco”.

“BenEsserCi non è solo una manifestazione, ma un vero e proprio abbraccio al nostro territorio e al benessere di chi lo vive. È un’occasione per valorizzare le meraviglie locali e i nostri prodotti, per condividere momenti sportivi, di prevenzione e condivisione” aggiunge Viola Catena, Assessore alle Politiche Sociali, Giovanili e Pari Opportunità – Programmazione Europea e Recovery Plan

