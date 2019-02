Sabato 9 febbraio offri un farmaco a chi è povero

Sabato 9 febbraio 2019, presso la Farmacia Albanese in viale Alessandrino 273 si svolgerà una giornata di raccolta di farmaci che verranno donati a enti assistenziali che si prendono cura di persone che vivono in condizioni di povertà estrema.

L’invito è quello di fare un semplice generoso gesto, come quello in uso a Napoli per il tradizionale “Caffè sospeso”, e di invitare altri amici a farlo.

Noi ci saremo.