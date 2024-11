Sabato notte esercitazione Protezione Civile a stazione Ostiense

Coordinamento e gestione dell’emergenza: Roma si prepara al Giubileo con una nuova simulazione di interoperabilità tra i vari settori, in programma sabato 23 novembre, dopo l’ultima avvenuta in data 15 giugno scorso.

Tra sabato 23 e domenica 24 novembre, in fascia oraria notturna, prenderà il via una maxi esercitazione di protezione civile presso la stazione ferroviaria di Roma Ostiense finalizzata a verificare l’efficacia del sistema di soccorso tecnico e sanitario a fronte di un’eventuale situazione di emergenza, con coinvolgimento di vittime.

Ad illustrare i dettagli dell’esercitazione sono stati il prefetto di Roma Lamberto Giannini, in collaborazione con l’ispettore generale della Sanità militare dello Stato maggiore della Difesa, Carlo Catalano.

Obiettivo: massimizzare le capacità di coordinamento e gestione dell’emergenza da parte della macchina dei soccorsi in vista dell’imminente anno giubilare che avrà inizio il mese prossimo.

Lo scenario simulato prevede, da un lato, l’innesco di un principio di incendio all’interno della parte anteriore di un convoglio ferroviario, con la conseguente intossicazione dei passeggeri, e dall’altro lo svio delle ultime due carrozze di coda, da cui deriveranno lesioni e traumi multipli per le persone ivi presenti.

L’esercitazione presenta la peculiare caratteristica del coinvolgimento congiunto, nella simulazione degli interventi di soccorso, sia dell’intera macchina operativa della Protezione civile e soccorso (Vigili del fuoco, Comando provinciale dei Carabinieri.

Questura, Ares 118, Comune di Roma, Polizia locale, Croce Rossa Italiana) sia del principali presidi Ospedalieri del territorio.

Parteciperanno, inoltre, come figuranti nel ruolo di vittime sullo scenario incidentale, oltre 70 volontari della Croce Rossa Italiana, che verranno distribuiti per le cure urgenti presso i vari Presidi ospedalieri.

Grazie alla piena collaborazione del Gruppo Ferrovie dello Stato – Rete Ferroviaria Italiana, nonché di Trenitalia, che ha messo a disposizione il convoglio ferroviario, ed ES Security, è stato possibile ambientare lo scenario in uno degli scali ferroviari, la Stazione Ostiense, che verrà fortemente interessato dal transito dei pellegrini in occasione del prossimo Giubileo.

Il ruolo della Protezione civile e della Polizia Locale di Roma Capitale:

Nello specifico, la Protezione civile di Roma Capitale sarà impegnata con 3 mezzi, tra cui un camper, una decina di dipendenti del Dipartimento, 6 organizzazioni di volontariato con mezzi e personale per assicurare accoglienza ai viaggiatori illesi e assistenza e informazione alla popolazione coinvolta, posizionamento di torre faro per illuminazione scenario, personale qualificato per assistenza psicologica, cinofili per ricerca dispersi.

La Polizia Locale di Roma Capitale sarà in campo con 6 pattuglie, che si occuperanno di gestire l’emergenza sul fronte viabilità e sul settore di propria competenza.

Alle ore 20 del 23 novembre, 2 ore prima dell’inizio dell’esercitazione, il Dipartimento di Protezione Civile invierà un messaggio ai residenti entro un raggio di 500 metri da piazzale dei Partigiani per informare dell’esercitazione.

