Saldi invernali, nel Lazio si parte il 3 gennaio 2026

La stagione dei saldi 2026 nel Lazio ha ora una data ufficiale. Questa mattina l’Assessorato alle Attività Produttive ha inviato una comunicazione ai sindaci di tutti i Comuni del territorio e alle principali associazioni di categoria, annunciando che le vendite invernali prenderanno il via sabato 3 gennaio 2026.

Un passaggio atteso da commercianti e consumatori, arrivato dopo l’ok della Commissione Sviluppo Economico della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, che ha definito il calendario nazionale.

A darne notizia è il vicepresidente della Regione Lazio, Roberta Angelilli, che conferma come anche per il prossimo anno si seguiranno criteri condivisi a livello nazionale.

Le date fissate sono due, entrambe considerate strategiche per il settore del commercio:

3 gennaio 2026 per l’avvio dei saldi invernali;

4 luglio 2026 per l’inizio delle vendite estive.

La comunicazione regionale ha inoltre ricordato un punto chiave, spesso al centro del confronto con gli operatori: il divieto di effettuare vendite promozionali nei 30 giorni precedenti l’inizio dei saldi.

Una misura pensata per tutelare sia i consumatori, garantendo trasparenza nei prezzi, sia gli esercenti, assicurando condizioni di concorrenza eque.

Le nuove date segnano dunque il primo passo verso una stagione commerciale che, come ogni anno, rappresenta un momento decisivo per il rilancio dei consumi e per il tessuto economico di tutto il Lazio

