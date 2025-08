Saltate tutte le aspettative per la sistemazione e messa in sicurezza del Mercato Insieme

Il 4 agosto 2025 si è tenuta la seduta della Commissione Bilancio congiunta con la Commissione accorpamento che segue la Delibera di Assestamento di Bilancio approvata dal Consiglio Comunale alla fine di Luglio con grande soddisfazione della maggioranza che non ha avuto neppure l’opportunità di discutere il cervellotico piano delle Opposizioni che avevano presentato, in una sorta di libidine pseudo politica qualcosa come 3000 emendamenti senza poi però presentarsi in aula e quindi facendoli decadere.

Che ci sarebbe stato qualcosa di positivo per il mercato Insieme di viale della Primavera a dire la verità, ci avevamo creduto e questo grazie all’interrogazione presentata dagli On.li Carpano/Mussolini che avevano toccato con mano, durante un sopralluogo lo stato INDESCRIVIBILE in cui versa la struttura, sia sotto l’aspetto del DECORO, dei SERVIZI IGIENICI e dello Stato di pericolosità della PAVIMENTAZIONE e alla risposta a questa fornita in maniera dettagliata e puntuale dall’On.le Lucarelli, che aveva parlato di 150.000 euro per completare la scala mobile e altri 750.000 euro per la messa in sicurezza dei mercati romani per quanto riguarda i sistemi di sicurezza Antincendio.

Invece nulla di tutto ciò, anzi di recente il Sindaco, attraverso una rivisitazione delle Deleghe, ha avocato a sé quella sui Mercati togliendola all’On.le Lucarelli.Andrà meglio? Nessuno al momento può dirlo e l’unica certezza rimane lo stato quasi impresentabile della struttura.

Un’altra nota negativa sta nel fatto che alcune opere nominate anche nella odierna Commissione municipale saranno realizzate attraverso l’accensione di Mutui e per le due ROTATORIE su viale della Primavera i fondi, tra l’altro insufficienti, sono stati messi sul Bilancio municipale e visto che viale della Primavera è una strada in carico al DIPARTIMENTO VIABILITÀ.

E quindi vuol dire… campa cavallo!

La registrazione della seduta Online

