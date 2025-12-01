Salute mentale, riapre la palazzina di via Sabrata: oltre 30mila prestazioni l’anno

La palazzina di via Sabrata è tornata a nuova vita. Dopo un anno e mezzo di cantiere, il caratteristico edificio dei primi del Novecento è stato inaugurato questa mattina e riaperto alla cittadinanza, diventando di nuovo il punto di riferimento per quattro servizi fondamentali dedicati al disturbo psichiatrico.

A tagliare il nastro il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, insieme al direttore della Direzione Salute del Lazio Andrea Urbani, al direttore generale della ASL Roma 1 Giuseppe Quintavalle e al direttore del Dipartimento di Salute Mentale Giuseppe Ducci.

Una riapertura attesa e importante: l’edificio, infatti, presentava criticità strutturali che negli anni avevano compromesso sicurezza e comfort.

Oggi, grazie a un investimento di circa un milione di euro, la palazzina è stata completamente riqualificata nei suoi 2.020 metri quadrati, restituendo agli operatori e ai pazienti ambienti sicuri, moderni e pensati per un’accoglienza dignitosa.

I servizi: oltre 30mila prestazioni l’anno tra adulti e adolescenti

All’interno della struttura tornano ora attivi:

Centro di Salute Mentale Sabrata, dedicato agli adulti over 25: oltre 1.000 pazienti e più di 16.600 prestazioni annue.

Struttura Residenziale Terapeutico-Riabilitativa, 16 posti letto per percorsi di riabilitazione, recupero dell’autostima e reinserimento sociale.

Ambulatorio di Prevenzione e Interventi Precoci 14-25 anni, che registra 13mila prestazioni l’anno e segue più di 800 giovani.

Centro Diurno, frequentato da circa 90 persone.

Centro Disturbi del Comportamento Alimentare, con 53 pazienti in carico.

Una rete che accompagna ogni fascia d’età, dai giovanissimi agli adulti, con interventi clinici e sociali fondamentali per il territorio.

Un restyling totale: sicurezza, comfort e nuove tecnologie

La ristrutturazione ha riguardato ogni aspetto dell’edificio:

rifacimento dei lastrici solari

nuova impermeabilizzazione e bonifiche dall’umidità

interventi antincendio e miglioramento degli impianti

nuove pavimentazioni, servizi igienici e infissi

sistemazione degli esterni, tra cui giardino, scale e ringhiere

installazione di lampioni, paracolpi e docce antimpiccaggio, essenziali nelle strutture psichiatriche

inserimento di un isolamento termico per migliorare il comfort ambientale

Completamente rinnovati anche gli arredi, sia nelle aree cliniche che negli spazi comuni e residenziali.

