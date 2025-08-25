San Basilio, vandalismo contro il Pd: brucia la bandiera esposta fuori dal circolo

Nella notte tra domenica e lunedì, ignoti hanno dato alle fiamme una delle bandiere del Partito Democratico esposte fuori dal circolo di San Basilio, in via Corinaldo. Dopo aver appiccato il fuoco, i vandali hanno lasciato i resti a terra, lasciando dietro di sé un segnale chiaro di intimidazione.

A denunciare l’accaduto è stato lo stesso circolo tramite i social, invitando alla solidarietà tutti i democratici: “Ennesimo atto di vandalismo contro una sede del nostro partito – hanno scritto – questa volta è toccato a noi. Non ci lasceremo intimidire”.

Immediata è arrivata la risposta del segretario del Pd Roma, Enzo Foschi: “Chi ha compiuto questo gesto evidentemente non sopporta le nostre iniziative di politica e solidarietà. Continueremo a dare fastidio, perché la nostra presenza non si spegnerà con le fiamme”. Foschi ha poi ricordato come questo sia solo l’ultimo episodio di una lunga serie di attacchi contro le sedi del Pd nella Capitale.

Anche le istituzioni locali hanno espresso solidarietà al circolo. Il presidente del IV Municipio, Massimiliano Umberti: “massima solidarietà al circolo Pd di San Basilio e al suo segretario Vincenzo Liberto per l’atto ostile e intimidatorio avvenuto questa notte contro il circolo e contro tutto il Partito democratico. È l’ennesimo atto che si manifesta a San Basilio, dimostrazione che la politica e la presenza del Partito democratico danno fastidio a quanti agiscono unicamente in nome dell’odio attraverso atti vandalici e intimidatori”.

Sulla stessa linea il consigliere del VI Municipio, Luca Bellino, che ha definito l’atto “un’offesa non solo a un partito, ma a tutta la comunità di quartiere”.

Il quartiere di San Basilio resta sotto osservazione: il gesto non è stato solo vandalico, ma un attacco simbolico a un luogo di partecipazione e confronto. Il messaggio è chiaro: la politica non può essere intimidita. E la comunità democratica romana promette che continuerà a resistere, bandiera in mano, contro ogni gesto di violenza.

