San Paolo: scomparsa la targa per Aldo Murgia, cresce la rabbia dei residenti

In via Galba, conosciuto come il “Bidet” di San Paolo, i lavori per un nuovo parcheggio procedono senza sosta. Ma mentre le ruspe scavano, i residenti alzano la voce. A preoccupare non è solo il futuro dell’area verde, ormai abbandonata a sé stessa, ma anche la misteriosa sparizione della targa dedicata ad Aldo Murgia, il cittadino brutalmente ucciso nel 2009 per una lite su un parcheggio.

Quella targa, voluta anni fa dal Municipio XI, rappresentava un simbolo di memoria per il quartiere. Oggi non c’è più. Nel frattempo, il giardino è stato intitolato a Edoardo Valentini, un’operazione che ha sollevato più di qualche malumore. “Manca coordinazione tra le istituzioni,” denunciano dal municipio.

Ma il problema non si limita alla targa scomparsa. Il comitato Verde Imperatore lancia l’allarme: “il giardino è ormai un ricettacolo di rifiuti e degrado. Vetro rotto, sacchi di immondizia, cestini straripanti. Solo poche settimane fa i volontari di Retake Roma San Paolo si erano rimboccati le maniche, ripulendo l’area. Il risultato? Effimero. Il degrado è tornato più forte di prima“.

Di chi è la responsabilità? L’assessore municipale all’Ambiente, Claudio Mannarino, spiega che la targa è stata rimossa per il suo stato deteriorato, ma promette: “Una nuova è già in lavorazione”. Sul giardino, invece, la questione si complica: il municipio e il condominio concessionario sono bloccati in un contenzioso burocratico, lasciando il parco in un limbo di incuria.

La buona notizia è che la targa per Aldo Murgia tornerà al suo posto. La cattiva? Il giardino resterà abbandonato ancora per un bel po’. E i cittadini si chiedono: fino a quando?

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.