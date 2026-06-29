San Pietro e Paolo, Roma si veste a festa: fuochi sul Tevere, infiorate, concerti e cinema. Tutti gli eventi del 29 giugno

La città celebra i suoi santi patroni con una giornata che unisce fede, tradizione e spettacolo.

Il 29 giugno, dedicato ai Santi Pietro e Paolo, trasforma la Capitale in un grande palcoscenico a cielo aperto, dove riti religiosi secolari si intrecciano con appuntamenti culturali, musica dal vivo, cinema e iniziative per famiglie.

Il momento più atteso della serata sarà, come da tradizione, il ritorno della Girandola di Castel Sant’Angelo, uno degli spettacoli simbolo della festa romana. Alle 21.30 il cielo sopra il Tevere si illuminerà con una spettacolare coreografia di fuochi d’artificio che, per circa venti minuti, farà da cornice al mausoleo di Adriano.

I punti migliori per assistere allo spettacolo saranno il Lungotevere Tor di Nona e i ponti Vittorio Emanuele II, Sant’Angelo e Umberto I.

La mattinata sarà invece dedicata ai colori e ai profumi dell’Infiorata di Roma, che animerà Piazza San Pietro e Via della Conciliazione. Le Pro Loco provenienti da diverse regioni italiane realizzeranno grandi opere floreali ispirate alla tradizione religiosa e ai territori di appartenenza, trasformando il cuore della città in una galleria d’arte all’aperto.

Accanto alle composizioni realizzate con i fiori, prenderà vita anche la tradizionale Infiorata delle Pro Loco d’Italia, dove artisti e maestri infioratori utilizzeranno materiali naturali come sabbia, sale, zucchero, trucioli di legno e perfino frutta per creare spettacolari tappeti decorativi lungo Piazza Pio XII e Via della Conciliazione.

Per chi desidera riscoprire la storia della cristianità romana, torna anche “Quo Vadis”, il percorso promosso dai Vicariati della Diocesi di Roma e della Città del Vaticano.

Gli itinerari guidati ripercorrono i luoghi simbolo attraversati dagli apostoli Pietro e Paolo, dall’Appia Antica alla Basilica di Santa Pudenziana, passando per San Paolo fuori le Mura, San Pietro in Vincoli e il Carcere Mamertino, fino all’arrivo in Piazza San Pietro.

La giornata offrirà spazio anche alla grande musica internazionale. Sul palco del Rock in Roma, nella Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, salirà Ben Harper insieme agli Innocent Criminals, per uno dei concerti più attesi dell’estate romana.

Sempre all’Auditorium, ma nella Sala Santa Cecilia, andrà in scena “Tutta vita”, il progetto speciale firmato da Stefano Bollani. La serata inizierà con la proiezione dell’omonimo film diretto da Valentina Cenni, che racconta il dietro le quinte di alcuni tra i più grandi musicisti italiani.

Subito dopo il documentario, Bollani e gli artisti protagonisti saliranno sul palco per un’esibizione dal vivo che unirà jazz, improvvisazione ed emozioni.

Per gli appassionati di cinema, appuntamento all’arena dell’Esquilino con Notti di Cinema a Piazza Vittorio, dove sarà presentata in anteprima nazionale “Election Day”, il nuovo film del regista Giorgio Amato interpretato da Angela Finocchiaro e Giorgio Tirabassi. La proiezione sarà accompagnata dall’incontro con il regista e parte del cast.

Non mancheranno le iniziative dedicate ai più piccoli. A Testaccio Estate, lo Spaghetti Festival 2026 proporrà un pomeriggio ricco di attività per bambini: dalle cacce al tesoro ispirate alla storia del quartiere ai laboratori creativi, passando per giochi tradizionali, spettacoli di magia e animazione.

Una festa che, ancora una volta, conferma l’anima di Roma: una città capace di far convivere spiritualità, storia e intrattenimento, offrendo a cittadini e turisti una giornata ricca di appuntamenti pensati per ogni età e interesse.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente Anche un piccolo contributo fa la differenza