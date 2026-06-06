Sanità, il Pnrr sbarca sul litorale romano: inaugurate due Case della Comunità a Ostia e Acilia

Sono state inaugurate nella giornata di ieri venerdì 5 giugno le due Case della Comunità di Acilia in via Casal Bernocchi e di Sant’Agostino sul Lungomare Toscanelli a Ostia.

Al taglio del nastro erano presenti il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, il direttore generale della ASL Roma 3, Laura Figorilli e il direttore del Distretto Municipio X Asl Roma 3, Roberto Morello.

Le due strutture rientrano nella progettualità legata all’innovazione del sistema sanitario territoriale con il Pnrr, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, insieme al riordino dell’assistenza territoriale previsto dal DM 77/2022.

Un importante punto di riferimento sul territorio per la tutela della salute quotidiana dove trovare risposte con l’impegno di un team multidisciplinare composto da diversi professionisti: medici di medicina generale, pediatri, infermieri di famiglia e di comunità, specialisti ambulatoriali, assistenti sociali, psicologi e altri operatori sociosanitari per garantire i servizi integrati e la loro semplice accessibilità.

Per la Casa della Comunità di Casal Bernocchi l’importo dei lavori è stato di 1 milione e 600mila euro, mentre per la struttura di Ostia l’investimento è stato di 1 milione e 256 mila euro.

L’accesso ai servizi nella struttura di Casal Bernocchi è dalle ore 8 alle ore 20 dal lunedì alla domenicaper le funzioni essenziali di assistenza medica, l’accesso ai servizi infermieristici è garantito dalle ore 7.30 alle ore 19.30 dal lunedì alla domenica.

Gli orari per la Casa della Comunità di Sant’Agostino sono dalle ore 8 alle ore 20 dal lunedì alla domenica per le funzioni essenziali di assistenza medica, mentre dalle ore 20 alle ore 8 è attivo il servizio di Continuità Assistenziale.

I servizi offerti dalla Casa della Comunità sono raggruppati in diverse macroaree: accoglienza e servizi amministrativi (che comprende i servizi di accettazione e informazione ai cittadini), servizio CUP, gli uffici amministrativi interni e aperti al pubblico, logistica, ecc.

Fondamentale l’ assistenza primaria con l’attività dei Medici di Medicina Generale dei Medici di Continuità Assistenziale, degli Infermieri e Infermieri di Famiglia e Comunità (IFeC); area della specialistica ambulatoriale e della diagnostica di base che ospita i servizi di natura sanitaria come diagnosi e cura con la presenza di diagnostica di base, area prelievi, servizi ambulatoriali e quelli specialistici; prevenzione, con particolare riferimento ai programmi di screening; area dell’integrazione con i servizi sociali e con la comunità.

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