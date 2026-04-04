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Sanità, inaugurate tre nuove Case della Comunità: “Ariccia”, “Genzano” e “Ciampino”

Riqualificate e valorizzate strutture storiche e strategiche per i territori

Redazione - 4 Aprile 2026

Sono state inaugurate ieri mattina tre nuove Case della Comunità nella Asl Roma 6. Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, insieme con il direttore generale della Asl Roma 6 Giovanni Profico, ha infatti tagliato il nastro di “Ariccia”, “Genzano” e “Ciampino”.

Si tratta di tre strutture profondamente diverse tra loro, tutte storicamente punti di riferimento per i rispettivi territori, che sono state riqualificate e valorizzate, rafforzando in modo concreto il modello di sanità di prossimità.

 Tre strutture, un unico modello di sanità territoriale.

 Ariccia – Ex Ospedale Spolverini

La Casa della Comunità di Ariccia nasce all’interno dello storico ex Ospedale Spolverini, edificio simbolo della sanità locale, oggi rinnovato e potenziato.

Sono attivi CUP, Centro Prelievi, ambulatori specialistici, diagnostica e telemedicina, Punto Unico di Accesso, ambulatorio infermieristico, Unità di Continuità Assistenziale e Infermiere di Famiglia e di Comunità, in integrazione con i servizi distrettuali e con spazi dedicati alle associazioni.

All’interno della stessa struttura sono presenti tutti i Medici di Medicina Generale del territorio cittadino, una scelta che ha caratterizzato ancor di più la centralità dell’ex “Spolverini” e dell’odierna Casa della Comunità con la popolazione di Ariccia.

Una struttura che è funzionalmente collegata anche allo storico reparto di cure fisioterapiche che fin dai primi del ‘900 ha reso quell’ospedale un’eccellenza a livello nazionale.

Genzano di Roma – Ex Ospedale De Santis

La Casa della Comunità di Genzano è ospitata nell’ex Ospedale De Santis, struttura chiusa nel 2018 e oggi restituita al territorio con nuove funzioni sanitarie e sociosanitarie. Anche in questo caso si è valorizzato un patrimonio storico dell’intera comunità cittadina, un ospedale che vide i cittadini stessi protagonisti della sua realizzazione.

Un intervento che va a disegnare una nuova sanità di prossimità, quella sancita dal DM 77/2022 che vede il cittadino al centro di tutta una serie di servizi, anche con l’ausilio del mondo associativo.

Sono attivi CUP, Centro Prelievi, ambulatori specialistici, diagnostica e telemedicina, Punto Unico di Accesso, Unità continuità assistenziale e ambulatorio infermieristico. Anche qui sono presenti i medici di medicina generale.

La sede ospiterà inoltre un Ospedale di Comunità, attualmente in fase di completamento, quale ulteriore elemento di rafforzamento dell’offerta territoriale.

Ciampino – Sede del Distretto Sanitario, Via Mario Calò

A Ciampino la Casa della Comunità è attivata presso la sede del Distretto Sanitario, cuore dei servizi territoriali cittadini. Un luogo nel quale vengono rafforzati e completati tutti i percorsi di presa in carico del cittadino all’interno di uno scenario in continuo mutamento.

Ciampino risulta infatti la porta della Asl Roma 6 aperta sulla capitale, un luogo in cui sempre più persone hanno scelto di risiedere e che quindi richiedeva un ampliamento della proposta di sanità dedicata a chi la città di Ciampino ha deciso di abitarla.

Sono operativi CUP, Centro Prelievi, ambulatori specialistici, diagnostica, ambulatorio infermieristico, Punto Unico di Accesso, servizi sociali, Unità continuità assistenziale e Infermiere di Famiglia e di Comunità, in integrazione con i servizi distrettuali.

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