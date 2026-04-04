Sanità, inaugurate tre nuove Case della Comunità: “Ariccia”, “Genzano” e “Ciampino”

Sono state inaugurate ieri mattina tre nuove Case della Comunità nella Asl Roma 6. Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, insieme con il direttore generale della Asl Roma 6 Giovanni Profico, ha infatti tagliato il nastro di “Ariccia”, “Genzano” e “Ciampino”.

Si tratta di tre strutture profondamente diverse tra loro, tutte storicamente punti di riferimento per i rispettivi territori, che sono state riqualificate e valorizzate, rafforzando in modo concreto il modello di sanità di prossimità.

Tre strutture, un unico modello di sanità territoriale.

Ariccia – Ex Ospedale Spolverini

La Casa della Comunità di Ariccia nasce all’interno dello storico ex Ospedale Spolverini, edificio simbolo della sanità locale, oggi rinnovato e potenziato.

Sono attivi CUP, Centro Prelievi, ambulatori specialistici, diagnostica e telemedicina, Punto Unico di Accesso, ambulatorio infermieristico, Unità di Continuità Assistenziale e Infermiere di Famiglia e di Comunità, in integrazione con i servizi distrettuali e con spazi dedicati alle associazioni.

All’interno della stessa struttura sono presenti tutti i Medici di Medicina Generale del territorio cittadino, una scelta che ha caratterizzato ancor di più la centralità dell’ex “Spolverini” e dell’odierna Casa della Comunità con la popolazione di Ariccia.

Una struttura che è funzionalmente collegata anche allo storico reparto di cure fisioterapiche che fin dai primi del ‘900 ha reso quell’ospedale un’eccellenza a livello nazionale.

Genzano di Roma – Ex Ospedale De Santis

La Casa della Comunità di Genzano è ospitata nell’ex Ospedale De Santis, struttura chiusa nel 2018 e oggi restituita al territorio con nuove funzioni sanitarie e sociosanitarie. Anche in questo caso si è valorizzato un patrimonio storico dell’intera comunità cittadina, un ospedale che vide i cittadini stessi protagonisti della sua realizzazione.

Un intervento che va a disegnare una nuova sanità di prossimità, quella sancita dal DM 77/2022 che vede il cittadino al centro di tutta una serie di servizi, anche con l’ausilio del mondo associativo.

Sono attivi CUP, Centro Prelievi, ambulatori specialistici, diagnostica e telemedicina, Punto Unico di Accesso, Unità continuità assistenziale e ambulatorio infermieristico. Anche qui sono presenti i medici di medicina generale.

La sede ospiterà inoltre un Ospedale di Comunità, attualmente in fase di completamento, quale ulteriore elemento di rafforzamento dell’offerta territoriale.

Ciampino – Sede del Distretto Sanitario, Via Mario Calò

A Ciampino la Casa della Comunità è attivata presso la sede del Distretto Sanitario, cuore dei servizi territoriali cittadini. Un luogo nel quale vengono rafforzati e completati tutti i percorsi di presa in carico del cittadino all’interno di uno scenario in continuo mutamento.

Ciampino risulta infatti la porta della Asl Roma 6 aperta sulla capitale, un luogo in cui sempre più persone hanno scelto di risiedere e che quindi richiedeva un ampliamento della proposta di sanità dedicata a chi la città di Ciampino ha deciso di abitarla.

Sono operativi CUP, Centro Prelievi, ambulatori specialistici, diagnostica, ambulatorio infermieristico, Punto Unico di Accesso, servizi sociali, Unità continuità assistenziale e Infermiere di Famiglia e di Comunità, in integrazione con i servizi distrettuali.

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