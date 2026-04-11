Sanità, record della ASL Roma 2: inaugurate tre nuove Case della Comunità

Nella mattinata di ieri 10 aprile il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, insieme con il direttore generale della Asl Roma 2, Francesco Amato, ha inaugurato la Casa della Comunità “Fonte Ostiense – Laurentino” e, in video collegamento, ha virtualmente tagliato il nastro anche delle strutture “Bonifacio” e “Torrenova”.

Con queste tre nuove inaugurazioni la Asl Roma 2 diventa la prima Azienda sanitaria del Lazio a rendere funzionanti sul territorio tutte le 22 strutture previste, oltre ai due Ospedali di Comunità entro i tempi richiesti dal Pnrr, grazie al lavoro del personale aziendale e a quello della Regione Lazio.

LE TRE CASE DELLA COMUNITÀ

Fonte Ostiense – Laurentino: ha sede in via Giuseppe Marotta n°5. Da oggi è attiva dalle 7.45 alle 19 dal lunedì al venerdì e dalle 8 alle 13.30 del sabato. Al suo interno è operativo il servizio di Continuità assistenziale (ex guardia medica) notturno: nei giorni feriali e festivi dalle 20 alle 8 di mattina.

Per la ristrutturazione sono stati utilizzati 1.647.457 euro di fondi Pnrr e 439.835 euro da altre fonti. I lavori hanno interessato 807 metri quadrati circa sui 2.062 metri quadrati complessivi dell’intera struttura.

Bonifacio: ha sede in via Francesco Paolo Bonifacio snc ed è attiva dalle 7.45 alle 19 dal lunedì al venerdì e dalle 8 alle 13.30 del sabato.

Per la ristrutturazione sono stati utilizzati 1.901.464 euro di fondi Pnrr e 913.645 euro, di cui 592.460 fondi FOI (Fondo Opere Indifferibili) e 321.185 euro di fondi regionali (DGR 625/2023). I lavori hanno interessato 910 metri quadrati circa sui 1.400 metri quadrati complessivi dell’intera struttura.

Questa Casa della Comunità sorge dove fino al 2015 c’era un asilo nido noto con il nome di “Bimbilandia”. Con la dismissione della struttura, i locali erano rimasti vittima per anni di allagamenti, incendi e atti vandalici, relegandola tra gli immobili più degradati del territorio.

Torrenova: ha sede in via della Tenuta di Torrenova 138 ed è aperta al pubblico dalle ore 7.45 alle 19.30.

Per la ristrutturazione sono stati utilizzati 1.302.818 euro di fondi Pnrr e 360.872 euro da altre fonti. I lavori hanno interessato 805 metri quadrati circa sui 4.340 metri quadrati complessivi dell’intera struttura.

Le tre nuove strutture, così come tutte le Case della Comunità che la Regione Lazio sta attivando sul territorio, integrano prevenzione, cura e riabilitazione in una rete capillare, con gli obiettivi di rafforzare la continuità assistenziale e la vicinanza dei servizi ai cittadini, garantire un’offerta sanitaria adeguata, sicura e pienamente rispondente agli standard richiesti e di rafforzare la presenza pubblica nei contesti più fragili.

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