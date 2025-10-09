Sciopero dei mezzi a Roma: venerdì 10 ottobre si fermano bus e metro per 24 ore

Venerdì nero in vista per chi si sposta con i mezzi pubblici a Roma. Domani, 10 ottobre, è in programma uno sciopero del trasporto pubblico locale che rischia di paralizzare la città, soprattutto sulle linee gestite da Atac.

L’agitazione, proclamata da Sul, Usb e Orsa, durerà 24 ore per la prima sigla e 4 ore per le altre due, coinvolgendo bus, filobus, metro e la ferrotranvia Termini–Centocelle.

I disagi sono previsti dalle 8:30 alle 17:00 e poi dalle 20:00 a fine servizio, mentre le fasce di garanzia — da inizio servizio fino alle 8:29 e dalle 17:00 alle 19:59 — assicureranno la circolazione regolare dei mezzi.

Non tutto però si fermerà: Cotral e Trenitalia funzioneranno regolarmente, così come le linee Atac in subappalto (tra cui 021, 043, 075) e i bus urbani gestiti da Atr, Bis, Troiani e Tuscia — oltre 80 linee in totale, da 011 a C19 — che viaggeranno senza variazioni.

I servizi di Roma Servizi per la Mobilità e le biglietterie digitali resteranno attivi, ma le biglietterie fisiche chiuderanno e scale mobili, ascensori e montascale potrebbero restare fuori servizio in diverse stazioni della metro.

Disagi anche per chi si muove di notte: tra giovedì e venerdì non saranno garantite le linee notturne (quelle contrassegnate con “n”), mentre resteranno alcune corse diurne prolungate fino a mezzanotte, come le linee 38, 44, 61, 170, 301, 451, 664, 881 e 916. Venerdì notte, invece, il servizio tornerà regolare, salvo ritardi per le corse diurne oltre le 24.

Anche i bike box delle stazioni metro saranno chiusi durante le ore di sciopero (eccetto Ionio e Arco di Travertino), con accesso consentito solo fuori dalle fasce di interruzione.

Le ragioni della protesta toccano il cuore dell’azienda: i sindacati denunciano problemi nei turni di lavoro, mancanza di sicurezza nei depositi e ai capolinea, ritardi nei buoni pasto, e chiedono più trasparenza su inquadramenti e smart working.

A differenza di mobilitazioni precedenti legate a cause internazionali, quella di venerdì nasce da rivendicazioni interne, a tutela diretta dei lavoratori Atac.

Roma si prepara dunque a una giornata difficile: metro e autobus a singhiozzo, traffico previsto in aumento e tempi di percorrenza più lunghi.

