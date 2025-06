Sciopero dei trasporti: venerdì 20 giugno, bus, metro e treni fermi. Stop di 24 ore

Pendolari avvisati, viaggiatori avvertiti: il prossimo 20 giugno Roma rischia il blocco della mobilità. Le sigle sindacali di base Usb, Cub e Sgb hanno indetto uno sciopero generale di 24 ore che investirà tutto il comparto del trasporto pubblico e ferroviario, in una giornata che si preannuncia complicata per migliaia di cittadini, lavoratori e turisti.

Lo sciopero, che coinvolgerà anche Atac e Cotral, metterà a rischio il regolare funzionamento di metro, bus e tram nella Capitale. Le uniche finestre sicure saranno le fasce di garanzia, previste dall’inizio del servizio fino alle 8:30 e poi dalle 17 alle 20. Al di fuori di questi orari, si potrà andare incontro a soppressioni improvvise, attese infinite o linee saltate.

Non se la passerà meglio chi deve spostarsi fuori città. Anche la rete Cotral, che collega Roma con l’hinterland e le province, potrebbe subire pesanti ripercussioni: bus regionali, treni della ferrovia Roma Nord e la ex Roma-Lido (oggi Metromare) saranno potenzialmente interessati da ritardi e cancellazioni.

Ma i disagi non si fermeranno al trasporto locale. Lo sciopero toccherà anche i treni nazionali e regionali, con l’adesione del personale ferroviario dalle 21 di giovedì 20 giugno alle 21 di venerdì 21 giugno. Anche in questo caso saranno garantiti solo i servizi minimi essenziali, ovvero i treni in circolazione tra le 6:00 e le 9:00 e le 18:00 e le 21:00.

Le ragioni della mobilitazione sono di natura politica e internazionale. Le sigle sindacali parlano apertamente di uno sciopero “contro il genocidio a Gaza”, accusando il governo Meloni di “girarsi dall’altra parte” di fronte alle azioni del governo israeliano guidato da Netanyahu. Una presa di posizione netta, che intreccia la cronaca italiana con le tensioni mediorientali.

