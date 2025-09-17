Sciopero generale per Gaza: fermi treni, trasporti e scuole lunedì 22 settembre. Tutti i dettagli

Un lunedì da incubo attende i pendolari e gli studenti di Roma. Il 22 settembre sarà infatti segnato da una vera e propria paralisi della città: non solo lo sciopero dei treni – che durerà fino alle 21 – ma anche un’agitazione sindacale di 24 ore che coinvolgerà bus, metro, tram e ferrovie di Atac e Cotral.

Lo stop, indetto da Usb Lavoro Privato e Orsa Trasporti, metterà a rischio l’intero sistema di trasporto pubblico della Capitale, con l’unica eccezione delle fasce di garanzia: dalle 5:00 alle 8:29 e dalle 17:00 alle 19:59. Disagi quindi per la gran parte della giornata, con il rischio concreto di città bloccata.

Ad aggravare la situazione, lo sciopero riguarderà anche le reti periferiche: Autoservizi Troiani/Sap, Tuscia/Bis, Atr e i collegamenti subaffidati da Atac ad altri operatori.

Nella notte tra il 21 e il 22 settembre non circoleranno nemmeno i bus notturni, mentre le linee diurne in servizio oltre la mezzanotte saranno garantite.

Non solo corse cancellate: nelle stazioni metro e ferroviarie che resteranno eventualmente aperte non saranno assicurati servizi fondamentali come scale mobili, ascensori, montascale, biglietterie e locker per il ritiro merci. Aperti, invece, i parcheggi di interscambio.

Lo sciopero ha una forte connotazione politica: i sindacati lo hanno proclamato per protestare contro la guerra in Palestina, chiedendo al Governo italiano e all’Unione Europea una presa di posizione nei confronti di Israele, e per sostenere la Global Sumud Flotilla.

Come se non bastasse, a rendere ancora più difficile questo lunedì romano ci sarà anche la mobilitazione del personale docente e Ata delle scuole: un intreccio di scioperi che rischia di trasformare il 22 settembre in una giornata di caos totale per la città.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.