Scomparso l’attore e regista Fernando Pannullo

Si terranno domani, lunedì 4 marzo 2019, a Roma, ore 10.30, presso la Chiesa SS. Martiri dell’Uganda, Via Adolfo Ravà 31, i funerali del grande attore, regista, commediografo Fernando Pannullo, scomparso nella Capitale nei giorni scorsi.

Pannullo ha svolto intensa attività teatrale come attore nei Teatri Stabili (Napoli, Bolzano, Roma), con le cooperative (Teatro popolare di Roma,Compagnia Italiana ecc.), con le compagnie private (C. degli Ipocriti,Teatro Nuovo Torino ecc..) sotto la direzione di Maurizio Scaparro, Franco Enriquez, Luca Ronconi, Massimo Castri, Ugo Gregoretti, R. Giovampietro, Sandro Sequi, Roberto Guicciardini. Ha interpretato ruoli di primo piano in spettacolo classici e moderni: Amleto, Giulietta e Romeo, Riccardo II, Giulio Cesare, Peccato che sia una sgualdrina, Lorenzaccio, La Farinella, Comoedia (da Plauto), i Menecmi, Edipo Re, Ifigenia in Aulide, Medea,I persiani Processo per magia, Processo di Verre, Feydeau, Il Passatore, Il suicida, Omobono e gli incendiari, Giuseppe Di Vittorio, Eccesso di zelo (Santanelli), La Polizia, In alto mare, Il vero Silvestri (Costanzo), ‘O vico, ‘O fatto ‘e cronaca. Ha partecipato a molti sceneggiati televisivi e a diversi film.