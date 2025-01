Scontri a San Lorenzo, ferito un agente: arriva l’interrogazione su i disordini

Bombe carta, fumogeni e violenza durante le manifestazioni in diverse città italiane.

Le proteste per chiedere giustizia per Ramy Elgaml sono degenerate in scontri con le forze dell’ordine a Roma, Torino e Bologna, facendo scattare l’allarme sicurezza a livello nazionale.

A intervenire sulla questione è stato Maurizio Gasparri, presidente dei senatori di Forza Italia, che ha presentato un’interrogazione al ministro dell’Interno per chiedere provvedimenti immediati contro i responsabili dei disordini.

Gasparri ha espresso forte preoccupazione per la piega violenta che hanno preso le manifestazioni, puntando il dito contro alcuni collettivi universitari e denunciando gravi minacce e atti vandalici in diverse zone del Paese.

San Lorenzo, una polveriera: un poliziotto gravemente ferito

Tra gli episodi più gravi, gli scontri avvenuti a Roma nel quartiere di San Lorenzo, nella giornata di sabato 11 gennaio.

Dove la situazione è degenerata con, bombe carta e fumogeni lanciati contro le forze dell’ordine durante il corteo, provocando il ferimento grave di un poliziotto.

Dietro questi atti ci sarebbero alcuni partecipanti legato al collettivo Zaum dell’Università La Sapienza, che avrebbe rivendicato la protesta sui social, alimentando ulteriori tensioni.

“Questi episodi – ha dichiarato Gasparri – sono inaccettabili e ben distanti dal legittimo diritto di manifestare. Non possiamo permettere che le città si trasformino in teatri di guerriglia urbana“.

Torino e Bologna: tensione alta e scontri nelle piazze

Anche a Torino si è registrata una situazione simile. Circa 500 persone hanno partecipato a un corteo a Porta Palazzo, che ha presto assunto toni violenti.

Scontri tra manifestanti e forze dell’ordine hanno caratterizzato la giornata, rendendo necessario l’intervento della polizia in tenuta antisommossa per disperdere la folla.

A Bologna, invece, la situazione è degenerata nei pressi della Sinagoga e degli uffici della comunità ebraica.

Qui si sono verificati atti vandalici e minacce, in un contesto che ha sollevato gravi preoccupazioni anche per la sicurezza delle minoranze.

Gasparri: “Serve un piano di sicurezza immediato”

Maurizio Gasparri ha chiesto al ministro dell’Interno di intervenire rapidamente per individuare i responsabili degli scontri e mettere in campo misure preventive per evitare che simili episodi si ripetano.

L’interrogazione avanzata al governo prevede tre richieste chiave:

Individuare e punire i responsabili dei disordini, anche attraverso l’uso delle immagini delle telecamere di sorveglianza.

Garantire la sicurezza delle forze dell’ordine e dei cittadini, aumentando la presenza della polizia nei punti critici delle città.

Evitare futuri episodi di violenza, adottando misure preventive più incisive, soprattutto in vista delle prossime manifestazioni già annunciate sui social.

Gasparri ha sottolineato che, senza un intervento tempestivo, il rischio è che le città possano diventare ostaggio dei violenti, con gravi ripercussioni sull’ordine pubblico.

“Non possiamo tollerare che la legittima richiesta di giustizia si trasformi in un pretesto per colpire le forze dell’ordine e minacciare la sicurezza dei cittadini.

Il governo deve intervenire con fermezza per ripristinare l’ordine e proteggere chi lavora ogni giorno per garantirci sicurezza”, ha concluso il senatore.

In conclusione:

La sfida, ora, è nelle mani del governo, chiamato a trovare il giusto equilibrio tra il diritto di manifestare e la necessità di tutelare l’ordine pubblico.

