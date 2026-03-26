Scuola, mobilitazione Sisa: possibili disagi tra Roma e provincia

Un altro venerdì nero per il mondo dell’istruzione. Domani, 27 marzo, scuole e università della Capitale saranno attraversate da uno sciopero nazionale proclamato dal Sisa, con il rischio concreto di aule vuote, orari stravolti e servizi ridotti al minimo.

Una mobilitazione che potrebbe incidere pesantemente sulla quotidianità di studenti e famiglie, soprattutto nella Capitale e nella sua provincia, dove centinaia di istituti si preparano a una giornata incerta.

L’allerta nelle scuole

Già da ore i registri elettronici degli istituti romani sono stati aggiornati con una serie di circolari. Il messaggio delle dirigenze scolastiche è chiaro: l’ingresso degli studenti sarà possibile solo se sarà garantita la presenza del personale docente.

Tradotto: cancelli aperti ma con il rischio concreto di orari ridotti, classi accorpate o lezioni sospese all’ultimo momento. Per questo motivo, alle famiglie viene raccomandata la massima prudenza: verificare la situazione direttamente sul posto prima di lasciare i ragazzi a scuola.

Chi aderisce allo sciopero

La protesta coinvolgerà gran parte del comparto istruzione, con possibili ripercussioni su:

scuole dell’infanzia e primarie

istituti secondari di primo e secondo grado

personale amministrativo, tecnico e ausiliario

università e settore della ricerca

Dal Campidoglio arriva però una parziale rassicurazione: i nidi comunali non dovrebbero essere interessati dallo sciopero e resteranno operativi.

Le ragioni della protesta

Alla base della mobilitazione c’è un pacchetto di richieste che spazia dalle questioni storiche del settore a proposte più innovative.

In primo piano resta il tema del precariato: il sindacato chiede l’assunzione immediata sui posti vacanti per garantire stabilità al sistema scolastico. Ma le rivendicazioni non si fermano qui.

Tra le proposte più discusse, anche una revisione del modello di governance degli istituti, con l’ipotesi di superare il concorso per dirigenti scolastici in favore di una figura elettiva, scelta direttamente dai docenti.

Sul piano didattico, invece, emerge la richiesta di ampliare l’offerta formativa con l’introduzione obbligatoria di lingue come arabo, russo e cinese nelle scuole superiori, in linea con i nuovi equilibri globali.

Una giornata a incognita

Quella di domani si preannuncia dunque come una giornata a geometria variabile, con scuole aperte ma servizi non sempre garantiti.

Per studenti e famiglie, l’unica certezza resta l’incertezza: un’altra prova di resistenza per un sistema che, ancora una volta, si ferma per chiedere risposte.

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