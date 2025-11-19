“Scuole aperte a Natale”: torna il progetto del Comune di Roma

A Roma le scuole non abbassano la serranda per le vacanze natalizie. Anche quest’anno torna “Scuole aperte a Natale”, il progetto del Comune di Roma pensato per trasformare i giorni di pausa scolastica in un’occasione di crescita, socialità e sostegno concreto alle famiglie.

Un modo per conciliare l’esigenza — spesso complessa — di tenere impegnati i più piccoli durante le feste con un’offerta di attività educative di qualità, all’interno degli stessi luoghi che vivono ogni giorno.

È già online l’avviso pubblico rivolto agli istituti comprensivi della Capitale. Le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado potranno candidarsi presentando le proprie proposte e, se selezionate, ricevere un contributo fino a 3.500 euro per finanziare laboratori, attività ludico-educative, percorsi culturali e momenti di aggregazione.

Le iniziative dovranno svolgersi dal 23 dicembre 2025 al 5 gennaio 2026, in pieno periodo natalizio, con un’apertura minima dalle 8 alle 16.

La partecipazione sarà completamente gratuita per almeno 25 bambini e bambine, il numero minimo richiesto per garantire l’attivazione.

Le scuole interessate avranno tempo fino alle ore 16 del 27 novembre 2025 per inviare la propria proposta educativa.

