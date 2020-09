Segnalazione di danno su marciapiede di via dei Platani di fronte al civico 141 a Centocelle

Questa lettera al giornale dopo aver più volte lasciato segnalazione al centralino Comune di Roma 060606 relativamente al danno parte già occorso per caduta di persone e potenziale di alta pericolosità per i pedoni in transito su predetto marciapiede.

Oltre al danno materiale che l’alberatura ormai di rilevante grandezza stà provocando alla mia proprietà di confine con il predetto marciapiede. Il tutto rilevabile anche dalle foto di dettaglio allegate.

Con preghiera di intervenire a sanare tale situazione nel più breve tempo possibile

Umberto Pagliaro