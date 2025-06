Serie A 2025/2026: Roma e Lazio, riparte la sfida. Il derby alla 4ª e alla 37ª giornata

Per la Serie A 2025/2026 è già tempo di contare i giorni: si parte il weekend del 23 e 24 agosto, con un campionato che promette scintille fin dalle prime giornate. Il calendario è ufficiale, e con esso anche il destino iniziale delle due sponde del Tevere.

Roma e Lazio, dopo stagioni altalenanti, si presentano ai nastri di partenza con spirito rinnovato e motivazioni altissime. I giallorossi ripartono con una novità di peso in panchina: Gian Piero Gasperini, protagonista della recente scalata europea dell’Atalanta.

Dopo il quinto posto e la Champions solo sfiorata nella scorsa stagione, l’obiettivo ora è uno solo: centrare il bersaglio grosso.

Sull’altra sponda, la Lazio conferma invece Maurizio Sarri, ma riparte da una stagione deludente, chiusa all’ottavo posto e senza qualificazione europea. Un boccone amaro reso ancora più indigesto dalla beffa finale firmata Fiorentina.

I biancocelesti vorranno voltare pagina subito, e il calendario li aiuta: l’esordio sarà in trasferta contro il neopromosso Como.

Ma i riflettori si accenderanno molto presto sulla Capitale: il derby d’andata si giocherà alla 4ª giornata, nel weekend del 20/21 settembre, con la Lazio formalmente in casa.

Il ritorno è già un evento: fissato per la 37ª e penultima giornata, nel weekend del 17/18 maggio, con la Roma padrona di casa e un clima potenzialmente da brividi – sarà la stessa settimana della finale di Coppa Italia all’Olimpico.

Nel frattempo, i percorsi delle due romane si intrecceranno con impegni delicati: la Roma debutterà in casa contro il Bologna, mentre la Lazio andrà a Como.

Già alla 2ª giornata Gasperini affronterà un’insidiosa trasferta a Pisa, mentre Sarri ospiterà il Verona. Occhio poi alla 6ª giornata: in programma c’è Fiorentina-Roma al Franchi, potenziale scontro diretto per l’Europa.

Il calendario 2025/26 conserva la formula asimmetrica, con almeno otto giornate tra andata e ritorno della stessa sfida. Niente sosta invernale: si giocherà anche il 21 dicembre, 28 dicembre e 3 gennaio. Due i turni infrasettimanali, fissati per il 29 ottobre e il 6 gennaio.

Per evitare sovrapposizioni europee, resta il vincolo che impedisce alle squadre di Champions (Napoli, Inter, Atalanta, Juventus) di affrontare quelle di Europa o Conference League (Roma, Bologna, Fiorentina) nei turni a ridosso delle coppe. Una precauzione pensata per garantire spettacolo senza penalizzare la tenuta fisica delle squadre impegnate su più fronti.

L’alternanza casa/trasferta sarà rispettata tra i club che condividono lo stadio, come Lazio e Roma, a meno di casi eccezionali.

1° Giornata

Atalanta-Pisa, Cagliari-Fiorentina, Como-Lazio, Genoa-Lecce, Inter-Torino, Juventus-Parma, Milan-Cremonese, Roma-Bologna, Sassuolo-Napoli, Udinese-Verona.

2° Giornata

Bologna-Como, Cremonese-Sassuolo, Genoa-Juventus, Inter-Udinese, Lazio-Verona, Lecce-Milan, Napoli-Cagliari, Parma-Atalanta, Pisa-Roma, Torino-Fiorentina.

3° Giornata

Atalanta-Lecce, Cagliari-Parma, Como-Genoa, Fiorentina-Napoli, Juventus-Inter, Milan-Bologna, Pisa-Udinese, Roma-Torino, Sassuolo-Lazio, Verona-Cremonese.

4° Giornata

Bologna-Genoa, Cremonese-Parma, Fiorentina-Como, Inter-Sassuolo, Lazio-Roma, Lecce-Cagliari, Napoli-Pisa, Torino-Atalanta, Udinese-Milan, Verona-Juventus.

5° Giornata

Cagliari-Inter, Como-Cremonese, Genoa-Lazio, Juventus-Atalanta, Lecce-Bologna, Milan-Napoli, Parma-Torino, Pisa-Fiorentina, Roma-Verona, Sassuolo-Udinese.

6° Giornata

Atalanta-Como, Bologna-Pisa, Fiorentina-Roma, Inter-Cremonese, Juventus-Milan, Lazio-Torino, Napoli-Genoa, Parma-Lecce, Udinese-Cagliari, Verona-Sassuolo.

7° Giornata

Atalanta-Lazio, Cagliari-Bologna, Como-Juventus, Cremonese-Udinese, Genoa-Parma, Lecce-Sassuolo, Milan-Fiorentina, Pisa-Verona, Roma-Inter, Torino-Napoli.

8° Giornata

Cremonese-Atalanta, Fiorentina-Bologna, Lazio-Juventus, Milan-Pisa, Napoli-Inter, Parma-Como, Sassuolo-Roma, Torino-Genoa, Udinese-Lecce, Verona-Cagliari.

9° Giornata

Atalanta-Milan, Bologna-Torino, Cagliari-Sassuolo, Como-Verona, Genoa-Cremonese, Inter-Fiorentina, Juventus-Udinese, Lecce-Napoli, Pisa-Lazio, Roma-Parma.

10° Giornata

Cremonese-Juventus, Fiorentina-Lecce, Lazio-Cagliari, Milan-Roma, Napoli-Como, Parma-Bologna, Sassuolo-Genoa, Torino-Pisa, Udinese-Atalanta, Verona-Inter.

11° Giornata

Atalanta-Sassuolo, Bologna-Napoli, Como-Cagliari, Genoa-Fiorentina, Inter-Lazio, Juventus-Torino, Lecce-Verona, Parma-Milan, Pisa-Cremonese, Roma-Udinese.

12° Giornata

Cagliari-Genoa, Cremonese-Roma, Fiorentina-Juventus, Inter-Milan, Lazio-Lecce, Napoli-Atalanta, Sassuolo-Pisa, Torino-Como, Udinese-Bologna, Verona-Parma.

13° Giornata

Atalanta-Fiorentina, Bologna-Cremonese, Como-Sassuolo, Genoa-Verona, Juventus-Cagliari, Lecce-Torino, Milan-Lazio, Parma-Udinese, Pisa-Inter, Roma-Napoli.

14° Giornata

Cagliari-Roma, Cremonese-Lecce, Inter-Como, Lazio-Bologna, Napoli-Juventus, Pisa-Parma, Sassuolo-Fiorentina, Torino-Milan, Udinese-Genoa, Verona-Atalanta.

15° Giornata

Atalanta-Cagliari, Bologna-Juventus, Fiorentina-Verona, Genoa-Inter, Lecce-Pisa, Milan-Sassuolo, Parma-Lazio, Roma-Como, Torino-Cremonese, Udinese-Napoli.

16° Giornata

Cagliari-Pisa, Como-Milan, Fiorentina-Udinese, Genoa-Atalanta, Inter-Lecce, Juventus-Roma, Lazio-Cremonese, Napoli-Parma, Sassuolo-Torino, Verona-Bologna.

17° Giornata

Atalanta-Inter, Bologna-Sassuolo, Cremonese-Napoli, Lecce-Como, Milan-Verona, Parma-Fiorentina, Pisa-Juventus, Roma-Genoa, Torino-Cagliari, Udinese-Lazio.

18° Giornata

Atalanta-Roma, Cagliari-Milan, Como-Udinese, Fiorentina-Cremonese, Genoa-Pisa, Inter-Bologna, Juventus-Lecce, Lazio-Napoli, Sassuolo-Parma, Verona-Torino.

19° Giornata

Bologna-Atalanta, Cremonese-Cagliari, Lazio-Fiorentina, Lecce-Roma, Milan-Genoa, Napoli-Verona, Parma-Inter, Pisa-Como, Sassuolo-Juventus, Torino-Udinese.

20° Giornata

Atalanta-Torino, Como-Bologna, Fiorentina-Milan, Genoa-Cagliari, Inter-Napoli, Juventus-Cremonese, Lecce-Parma, Roma-Sassuolo, Udinese-Pisa, Verona-Lazio.

21° Giornata

Bologna-Fiorentina, Cagliari-Juventus, Cremonese-Verona, Lazio-Como, Milan-Lecce, Napoli-Sassuolo, Parma-Genoa, Pisa-Atalanta, Torino-Roma, Udinese-Inter.

22° Giornata

Atalanta-Parma, Como-Torino, Fiorentina-Cagliari, Genoa-Bologna, Inter-Pisa, Juventus-Napoli, Lecce-Lazio, Roma-Milan, Sassuolo-Cremonese, Verona-Udinese.

23° Giornata

Bologna-Milan, Cagliari-Verona, Como-Atalanta, Cremonese-Inter, Lazio-Genoa, Napoli-Fiorentina, Parma-Juventus, Pisa-Sassuolo, Torino-Lecce, Udinese-Roma.

24° Giornata

Atalanta-Cremonese, Bologna-Parma, Fiorentina-Torino, Genoa-Napoli, Juventus-Lazio, Lecce-Udinese, Milan-Como, Roma-Cagliari, Sassuolo-Inter, Verona-Pisa.

25° Giornata

Cagliari-Lecce, Como-Fiorentina, Cremonese-Genoa, Inter-Juventus, Lazio-Atalanta, Napoli-Roma, Parma-Verona, Pisa-Milan, Torino-Bologna, Udinese-Sassuolo.

26° Giornata

Atalanta-Napoli, Bologna-Udinese, Cagliari-Lazio, Fiorentina-Pisa, Genoa-Torino, Juventus-Como, Lecce-Inter, Milan-Parma, Roma-Cremonese, Sassuolo-Verona.

27° Giornata

Como-Lecce, Cremonese-Milan, Inter-Genoa, Parma-Cagliari, Pisa-Bologna, Roma-Juventus, Sassuolo-Atalanta, Torino-Lazio, Udinese-Fiorentina, Verona-Napoli.

28° Giornata

Atalanta-Udinese, Bologna-Verona, Cagliari-Como, Fiorentina-Parma, Genoa-Roma, Juventus-Pisa, Lazio-Sassuolo, Lecce-Cremonese, Milan-Inter, Napoli-Torino.

29° Giornata

Como-Roma, Cremonese-Fiorentina, Inter-Atalanta, Lazio-Milan, Napoli-Lecce, Pisa-Cagliari, Sassuolo-Bologna, Torino-Parma, Udinese-Juventus, Verona-Genoa.

30° Giornata

Atalanta-Verona, Bologna-Lazio, Cagliari-Napoli, Como-Pisa, Fiorentina-Inter, Genoa-Udinese, Juventus-Sassuolo, Milan-Torino, Parma-Cremonese, Roma-Lecce.

31° Giornata

Cremonese-Bologna, Inter-Roma, Juventus-Genoa, Lazio-Parma, Lecce-Atalanta, Napoli-Milan, Pisa-Torino, Sassuolo-Cagliari, Udinese-Como, Verona-Fiorentina.

32° Giornata

Atalanta-Juventus, Bologna-Lecce, Cagliari-Cremonese, Como-Inter, Fiorentina-Lazio, Genoa-Sassuolo, Milan-Udinese, Parma-Napoli, Roma-Pisa, Torino-Verona.

33° Giornata

Cremonese-Torino, Inter-Cagliari, Juventus-Bologna, Lecce-Fiorentina, Napoli-Lazio, Pisa-Genoa, Roma-Atalanta, Sassuolo-Como, Udinese-Parma, Verona-Milan.

34° Giornata

Bologna-Roma, Cagliari-Atalanta, Fiorentina-Sassuolo, Genoa-Como, Lazio-Udinese, Milan-Juventus, Napoli-Cremonese, Parma-Pisa, Torino-Inter, Hellas Verona-Lecce.

35° Giornata

Atalanta-Genoa, Bologna-Cagliari, Como-Napoli, Cremonese-Lazio, Inter-Parma, Juventus-Verona, Pisa-Lecce, Roma-Fiorentina, Sassuolo-Milan, Udinese-Torino.

36° Giornata

Cagliari-Udinese, Cremonese-Pisa, Fiorentina-Genoa, Lazio-Inter, Lecce-Juventus, Milan-Atalanta, Napoli-Bologna, Parma-Roma, Torino-Sassuolo, Verona-Como.

37° Giornata

Atalanta-Bologna, Cagliari-Torino, Como-Parma, Genoa-Milan, Inter-Verona, Juventus-Fiorentina, Pisa-Napoli, Roma-Lazio, Sassuolo-Lecce, Udinese-Cremonese.

38° Giornata

Bologna-Inter, Cremonese-Como, Fiorentina-Atalanta, Lazio-Pisa, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Napoli-Udinese, Parma-Sassuolo, Torino-Juventus, Verona-Roma.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.