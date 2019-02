Sfiorata la tragedia al Giovanni XXIII. PD: “Giunta provveda a recupero mensa per alunni”

“È stata sfiorata la tragedia all’interno del Plesso “Giovanni XXIII” in viale Partenope a Villa Gordiani. Basti pensare a cosa sarebbe accaduto se alberi di quelle dimensioni fossero caduti in un giorno di lezione (e non sabato scorso 23 febbraio). L’auspicio è che ora il Comune provveda al ripristino della normalità il prima possibile. Per evitare che agli studenti sia preclusa la possibilità di rientrare in aula. Invitiamo inoltre la Giunta a individuare una soluzione alternativa per il servizio mensa, i cui locali sono stati irrimediabilmente danneggiati dalla caduta di uno dei due alberi”. È quanto dichiara il PD V Municipio in merito alla chiusura del plesso scolastico Giovanni XXIII.

Sabato scorso, sulla scuola di viale Partenope sono caduti due alberi: uno nel giardino e l’altro sull’edificio che ospita la mensa della scuola elementare il cui tetto è rimasto danneggiato. “L’eventuale riapertura di mercoledì 27 febbraio” ha informato su facebook il presidente del V municipio Giovanni Boccuzzi “sarà subordinata alle verifiche tecniche tuttora in corso. Seguiranno aggiornamenti.“