Si accende il Natale al Tuscolano

Affidea Italia, principale fornitore europeo di diagnostica per immagini, specialistica ambulatoriale, esami di laboratorio e di cura del cancro, che opera in Italia con 22 centri, in occasione delle festività natalizie ha scelto il Polo Sanitario NSL di Roma per dare un segnale di speranza e serenità agli italiani.

Essere vicini ai cittadini è da sempre una priorità per tutti i centri Affidea, e in questo particolare momento lo è ancora di più. Affidea Italia ha scelto così il Polo Sanitario NSL di Roma a emblema della forza che gli italiani stanno mettendo in campo per combattere la pandemia, donando un grande albero di Natale, alto 12 metri, al quartiere e ai suoi abitanti, come simbolo di luce e ripartenza.

“Da poco più di un anno il Tuscolano è anche la nostra casa, così come lo è da sempre per gli Amministratori Delegati di questi centri romani, anche grazie alle persone che lo abitano. Abbiamo così deciso di donare al quartiere e simbolicamente a tutti i nostri Centri Medici in Italia, non solo un grande albero di Natale che illumini la piazza principale, portando la magia del Natale, ma anche un momento di unione e di speranza per l’anno che verrà. Il nostro augurio va a tutte le famiglie italiane”, dichiara Fabio Silo, Country Manager Affidea Italia

Questo albero di Natale vuole essere un punto di riferimento e di ripartenza per un nuovo anno all’insegna dell’ottimismo per questo Affidea ha voluto coinvolgere nella cerimonia di accensione anche gli abitanti del quartiere nello stesso modo in cui con la loro forza d’animo gli italiani hanno affrontato questo periodo di forzato distanziamento sociale, con un invito a partecipare dai balconi di casa.

Verrà distribuito a tutti gli abitanti del quartiere un Christmas Kit con braccialetti luminosi, candele e l’8 dicembre alle ore 17.00 saranno chiamati con un flash mob a partecipare dai baconi delle loro abitazioni all’accensione del grande albero di Natale (Piazza Aruleno Celio Sabino). Per l’occasione interverrà Monica Lozzi, Presidente del VII Municipio di Roma.

“Siamo lieti che continui proficuamente il rapporto di collaborazione tra il Municipio VII e una realtà privata così importante come Affidea NSL. La loro decisione di addobbare un grande albero di Natale e regalare alla cittadinanza l’evento per l’accensione delle luci non poteva che ricevere da parte nostra un grande plauso e ovviamente il Patrocinio. Siamo sempre più convinti che solo la collaborazione tra pubblico e privato possa portare a grandi risultati per il nostro territorio, soprattutto in un periodo difficile come questo”, sottolinea Monica Lozzi, Presidente del VII Municipio.

Alla cerimonia d’accensione seguirà un momento di intrattenimento per tutti gli abitanti del quartiere che potranno allietarsi dai loro balconi con la musica di Massimo di Cataldo che per l’occasione canterà un repertorio dei brani più conosciuti; la musica di Marco Conidi con alcuni elementi di accompagnamento dell’Orchestraccia e canti gospel con I Baraonda. Mentre giochi di luce illumineranno i palazzi che delimitano la piazza con il tricolore italiano, accompagnati dal cantastorie Bruno Stanzione che regalerà a tutti un racconto sul Natale. A conclusione i fuochi d’artificio illumineranno il cielo di Roma con l’augurio di un sereno Natale a tutti gli italiani.

L’evento sarà trasmesso in diretta sul canale 74 del digitale terrestre e in radio sulle frequenze 90.00 FM di NSL Radio Tv.